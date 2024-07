Nie żyje Shannen Doherty. Brenda z "Beverly Hills 90210" zmarła na raka

Monika Miller boi się o zdrowie. To dlatego przeszła przemianę?

Shannen Doherty nie żyje. 53-letnia gwiazda od dawna walczyła z nowotworem piersi. Śmierć aktorki, tak dobrze znanej wszystkim fanom serialu "Beverly Hills 90210", potwierdziła jej menadżerka Leslie Sloane. Jak sama przyznała w oświadczeniu, zrobiła to z ciężkim sercem.

"W sobotę 13 lipca przegrała walkę z chorobą" - tymi słowami kobieta poinformowała magazyn "People" o śmierci swojej podopiecznej.

Shannen Doherty - jaka była przyczyna śmierci?

Shannen Doherty miała raka piersi. Koszmarną diagnozę usłyszała w 2015 r. Od tamtej pory regularnie informowała swoich fanów o tym, jak się czuje, o zdrowotnych wzlotach i upadkach. Pokazywała walkę z chorobą. Pomimo złych wyników, nie poddawała się.

Shannen Doherty nie żyje. Grała w uwielbianych serialach. Jakich?

Shannen Doherty zyskała ogromną sławę i rozpoznawalność już w latach 90. To wtedy amerykańscy, a później również polscy widzowie poznali ją jako Brendę Walsh. Śliczna, ciemnowłosa dziewczyna miała brata bliźniaka, urodziwe przyjaciółki i randkowała z przystojniakami. Serial "Beverly Hills 90210" okazał się hitem. I choć gwiazda nie zagrała we wszystkich sezonach, do dziś kojarzona jest z tym tasiemcem dla młodzieży.

Aktorkę można było oglądać też w "Czarodziejkach", "Riverdale", "Heathers" czy "90210". Kiedy okazało się, że ma raka, jej kariera przystopowała. Shannen skupiła się wówczas na leczeniu.

Zmarła Shannen Doherty. To był jej ostatni wpis na Instagramie

Doherty mimo choroby była bardzo aktywna w sieci. 25 czerwca opublikowała fragment podcastu, w którym mówiła o nowotworze i swoim stosunku do śmierci.

- Nie wiem, ile będę na chemii. Nie wiem, czy to będą trzy miesiące, czy sześć miesięcy. To przerażające - opowiadała. Zdradziła, że znów czuje nadzieję na to, że leczenie okaże się skuteczne.