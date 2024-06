Umierająca aktorka walczy z byłym mężem o alimenty. Nie ma pieniędzy na leczenie

Co się stało?

Shannen Doherty walczy z rakiem na oczach całego świata

Gwiazda kultowego "Beverly Hills, 90210" w 2015 roku poinformowała, że zmaga się z nowotworem. "W marcu wyczułam w swojej piersi guzek. Okazało się, że to rak. Jestem na etapie leczenia. Myślę optymistycznie" - poinformowała wtedy. Shannen Doherty niemal od samego początku dzieli się z obserwującymi szczegółami leczenia, nawet tymi bardziej drastycznymi. Chce w ten sposób okazać wsparcie innym chorym.

Wiosną 2017 roku podzieliła się ze swoimi fanami bardzo dobrą wiadomością - nowotwór jest w stanie remisji. Aktorka nie kryla swojej radości. Wróciła nawet do aktorstwa. Niestety, dwa lata później choroba uderzyła ze zdwojoną siłą. Od tamtej pory Doherty zmaga się z rakiem w czwartym stadium - rak rozprzestrzenił się na mózg i kości. W kwietniu tego roku aktorka poinformowała fanów, że postanowiła świadomie przygotować się na to, co nieuchronne i zaczęła porządkować swoje sprawy.

Od początku choroby mogła liczyć na wsparcie najbliższych - mamy oraz męża Kurta Iswarienko. Ukochany aktorki często towarzyszył jej na instagramowych nagraniach, a ona sama nie mogła się do nachwalić w swoich wpisach: "Nie mogę sobie wyobrazić życia bez niego. Rak nie jest czymś przyjemnym, ale może przynieść najlepszy związek, albo go pogorszyć. Na szczęście uczynił nasze małżeństwo silniejszym" - pisała w 2016 roku.

Shannen Doherty domaga się alimentów od byłego męża

Kilka miesięcy temu media obiegła wiadomość o rozwodzie pary. Powodem rozstania ma być romans Iswarienki z jego agentką. "Jedynymi ludźmi, którzy zasługują na bycie w twoim życiu są ci, którzy traktują cię z miłością, życzliwością i całkowitym szacunkiem" - napisała aktorka na krótko przed publikacją wiadomości o rozwodzie.

Obecnie nie tylko zmaga się z rakiem, ale walczy z byłym mężem w sądzie. Aktorka, która od dawna nie może pracować, obecnie utrzymuje się z tantiem. Oszczędności poszły na pokrycie kosztownego leczenia. By w dalszym ciągu móc poddawać się terapii zaczęła wyprzedawać swój majątek.

Podczas toczącej się sprawy rozwodowej Shannen Doherty złożyła wniosek o porycie przez Iswarienko kosztów sądowych oraz wypłatę comiesięcznych alimentów. Amerykańskie media dotarły do złożonego przez gwiazdę dokumentu, w którym napisała, że zaczyna jej brakować środków na leczenie. Tymczasem jej były partner żyje na bardzo wysokim poziomie jednocześnie twierdząc, że nie ma pieniędzy na alimenty.

"Chociaż ja nie mogłam pracować, ponosząc wygórowane koszty leczenia nieobjęte ubezpieczeniem i poddając się eksperymentalnym terapiom w nadziei przedłużenia mojego życia, Kurt korzystał z samolotu, wydając tysiące dolarów w spa, u jubilera, i Gucci'ego, na loty ze swoja 'agentką', twierdząc jednocześnie, że nie ma wystarczających środków, aby mnie utrzymać" - cytuje treść dokumentu portal WP.pl.

Szok! Ostatnie lata Marzena Kipiel-Sztuka spędziła w hospicjum. Niewielu wiedziało, jak jest źle

