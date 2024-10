Tori Spelling szczuplutka jak za czasów "Beverly Hills, 90210". Odsłoniła płaściutki brzuch. Ma 51 lat, widać?

Na instagramowym profilu Tori Spelling pojawiło się zdjęcie (zobaczycie je w naszej galerii), które zelektryzowało fanów młodzieżowego serialu sprzed lat. Mowa oczywiście o "Beverly Hills, 90210", tasiemcu, który przynajmniej przez dekadę przyciągał przed telewizory miliony nastoletnich widzów z całego świata.

W Polsce hit również był niezwykle popularny, a dorastające dziewczyny chciały być albo jak jasnowłosa Kelly, albo ciemnowłosa Brenda.

O Tori Spelling wciąż jest głośno

A co z Donną, w którą przez lata wcielała się Tori Spelling? Jej postać miała mniejsze grono wielbicieli, jednak czym były serial "Beverly Hills, 90210" bez Donny, a także Andrei czy Valerie? O wszystkich tych gwiazdach wspomina się do dziś.

O Spelling jest szczególnie głośno ze względu na jej małżeństwo, a później rozstanie i problemy finansowe. Choć tych ostatnich nie widać na instagramowym koncie Tori. Aktorka chętnie chadza na imprezy, bryluje na salonach i chwali się smukłą figurą.

Tori Spelling i jej życie pełne skandali

O Spelling zawsze mówiło się w kontekście skandalu. A to ze względu na fakt, że jej ojciec był producentem seriali, w których występowała, a to z powodu domniemanych operacji piersi czy problemów z odżywianiem. Do tego doszły: konflikt z matką, walka o spadek po ojcu i pełne emocji małżeństwo.

Obecnie gwiazda ma 51 lat i jest samotną mamą piątki pociech ze związku z Deanem McDermottem. Małżonkowie poznali się 20 lat temu na planie jednego z filmów. Ona miała wówczas męża (był nim Charlie Shanian), a on żonę (Mary Jo Eustace) i kilkuletniego syna. To nie przeszkodziło aktorom rozpocząć ognisty romans! Gdy wyszedł na jaw, doszło do dwóch rozwodów i jednego ślubu. Tori i Dean pobrali się niespełna 3 tygodnie po rozwodzie Spelling i jej pierwszego męża. To się nazywa tempo! Rozwód i szybkie zamążpójście oczywiście wywołało kolejny skandal.

Małżonkowie doczekali się pięciorga dzieci, nakręcili kilka programów o swoim życiu, a po 18 latach złożyli papiery rozwodowe.

Jak teraz wygląda Tori Spelling?

Ostatnio do sieci trafiło zdjęcie przedstawiające Tori oraz jej dwóch kolegów z planu "Beverly Hills, 90210" - Iana Zieringa oraz Briana Austina Greena. Cała trójka wygląda kwitnąco, szczególnie biorąc pod uwagę, że Spelling i Green mają po 51 lat, a Ziering 60!

Fani aktorki zachwycają się jej smukłą figurą, płaskim brzuchem, wspaniałymi włosami i gładką twarzą. Pojawiły się komentarze mówiące, że gwiazda wciąż wygląda jak 20-latka. Też tak sądzicie?

