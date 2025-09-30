Fitkau-Perepeczko nie wytrzymała! Odpaliła bombę w sprawie grobu męża

Agnieszka Fitkau-Perepeczko, wdowa po niezapomnianym Marku Perepeczce - kultowym "Janosiku", po raz kolejny musiała zmierzyć się z lawiną komentarzy dotyczących grobu swojego męża. Aktorka ma już serdecznie dość nieustannych spekulacji i w mocnych słowach odpowiedziała krytykom.

Od wielu lat w mediach społecznościowych pojawiają się głosy, jakoby grób Marka Perepeczki miał być zaniedbany, a jego żona - rzadko go odwiedzać. Agnieszka Fitkau-Perepeczko wielokrotnie tłumaczyła, że pamięć o zmarłym nie sprowadza się wyłącznie do częstych wizyt na cmentarzu. Tym razem jednak postanowiła jeszcze mocniej zareagować i ostro rozprawiła się z osobami, które jej zdaniem bezpodstawnie ją atakują.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko ma dość. Zabrała głos w sprawie grobu

W rozmowie z Onetem aktorka nie przebierała w słowach. Zaznaczyła, że zarzuty internautów nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a cała dyskusja o rzekomym zaniedbaniu grobu to, jak sama określiła "kabarecik".

Marek by się śmiał i ja się śmieję, bo jest paragraf za nękanie, dlatego, że grób świetnie wygląda, a oni dalej swoje, przecież trudno chodzić na taki grób co parę dni - wyjawiła Fitkau-Perepeczko

Fitkau-Perepeczko dodała, że hejt, który od lat spada na nią w związku z tym tematem, uważa za absurdalny. Nie ukrywa, że czasem wręcz bawi ją skala emocji, jakie wywołuje jej osoba.

Ludzie mają tak pusto w głowach czasem, że kompletnie nie myślą. Jeszcze mówią, że "grób Perypeczki" jest nieporządny, ale ona nie wie, gdzie ten grób jest i nie wie, jak się pisze porządnie nazwisko. Mam się przejmować? Wybucham śmiechem. Hejterzy mnie podniecają wręcz, oczywiście to było mocne słowo, ale podniecają mnie, dlatego, że zaczyna się tłum kłócić o mnie. Myślę, że to jest kabarecik - wyjawiła aktorka.

