Złoty kran i marmury. W takich luksusach mieszka Joanna Opozda. Ewa Minge dała jej to w prezencie

Joanna Opozda przez wiele lat mieszkała w Warszawie. Przyszedł jednak dzień, w którym zdecydowała się zamienić mieszkanie na segment pod stolicą. I choć w centrum bywa często, na co dzień woli ciszę i spokój, tym bardziej, że ma małego synka Vincenta, z którym uwielbia spędzać czas na łonie natury. "Udało mi się przeprowadzić, nie było to proste. Wciąż jest wiele rzeczy do zrobienia. Mam problemy z hydrauliką, elektryką, nie mam internetu, ale cieszę się, że się udało" - poinformowała fanów.

Urządziła się na bogato

Gwiazda "Pierwszej miłości" szybko uporała się z remontem. Zdecydowała się na jasne wnętrza. Jej salon zdobią dębowe meble, jasna, beżowa kanapa i biała szafka pod telewizorem. Zdecydowanie bardziej na bogato zrobiona jest łazienka. Na ścianach są jasne, marmurowe płytki, biała, wolnostojąca wanna i złote dodatki w postaci kranu. Bardzo przytulna jest sypialnia, w której dominują pastelowe odcienie z dodatkiem turkusowej ścianki za zagłówkiem łóżka oraz drewniane panele. Na ścianach wiszą nowoczesne, minimalistyczne obrazy, a na podłogach i szafkach stoją designerskie lampy.

Minge podarowała Opoździe zasłony

Niedawno w odwiedziny do aktorki przyjechała wspierająca ją Ewa Minge. Światowej sławy projektantka doskonale zna się na wnętrzarskich trendach. W swojej karierze projektowała m.in. kanapy, maluje obrazy, a także od lat współpracuje z potężną polską firmą założoną przez państwa Choczyńskich, która zajmuje się wyposażeniem wnętrz. Gwiazda zaprojektowała dla nich linię zasłon, firan, a także pościeli. Dlatego też w prezencie podarowała Opoździe firany i zasłony, które zdobią jej salon, sypialnię, a także przytulny pokoik na poddaszu. Aktorka efektami pochwaliła się na swoim Instagramie. - Kiedy szukałam idealnych zasłon i firan do mojego nowego domu, nie spodziewałam się, że w sklepie Eurofirany znajdę kolekcję zaprojektowaną przez moją kochaną Evę. Jej wyjątkowy styl od razu przyciągnął moją uwagę, dlatego zdecydowałam się na materiały, które są sygnowane jej imieniem i nazwiskiem. Są przepiękne - napisała.

Koniecznie zobaczcie galerię ze zdjęciami domu Joanny.