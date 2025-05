Sonia Szklanowska była nękana. Mężczyźni w sieci nie dawali jej spokoju

To trzeba zobaczyć

Lektor "Hotelu Paradise" pożegnał zmarłą Sonię Szklanowską. "Teraz świeci wśród prawdziwych gwiazd. Do zobaczenia"

Justyna Steczkowska została oceniona. Szok, co powiedziała o niej ekspertka od śpiewu

Sonia Szklanowska nie żyje. Niestety, te złe wieści zostały potwierdzone przez najbliższych influencerki i piosenkarki. Młoda kobieta miała zaledwie 25 lat - odeszła o wiele za wcześnie.

Informację o tragicznej śmierci Soni potwierdziła jej mama - mówiła Kinga Kijanczuk, przyjaciółka Soni w rozmowie z tvn.pl.

Gwiazda "Hotelu Paradise", w którym wzięła udział w 2020 r., od dawna rozwijała swoją działalność w sieci, ale również śpiewała i prowadziła program podróżniczy z Rafałem Cieszyńskim. Na Instagramie śledziło ją ponad 200 tys. osób. Wydawało się, że Sonia żyje swoim najlepszym życiem. Nikt nie sądził, że skończy się ono tak nagle i tak wcześnie.

Sonia Szklanowska była gwiazdą internetu. Ale to miało i swoje złe strony

Widzowie poznali Sonię w 2. sezonie "Hotelu Paradise". Sympatyczna, piękna 20-latka dotarła aż do finału, ale ostatecznie zajęła drugie miejsce. Z show wyszła jednak z mnóstwem fanów, którzy później śledzili jej poczynania w internecie.

Szklanowska pokazywała, jak żyje na co dzień, jak podróżuje, w co się ubiera. Publikowała selfie i zdjęcia w bikini. To niestety oznaczało, że nie zawsze będzie otrzymywać jedynie pozytywne wiadomości od wielbicieli. Niektórzy bardzo przekraczali granicę dobrego smaku i nękali Szklanowską.

Otrzymuję przeróżne wiadomości kilka razy w tygodniu, mniej lub bardziej sprośnych typu: "Pokaż stópki, proszę. Zapłacę za zdjęcie i zrobię wszystko, żebyś mi je wysłała". Miałam też akcję, kiedy facet wysyłał mi filmiki, w których do mnie mówi, z sekundy na sekundę coraz bardziej przekraczając granicę i wreszcie słyszę: "Nie dotykasz mojego (...), to jesteś (...) słaba". Dostałam SMS-a: "Cześć, od bardzo dawna cię obserwuję. Jesteś przepiękna. Może miałabyś ochotę wyskoczyć na jakiegoś drinka i spacer nocą nad Wisłą?". Byłam zaskoczona i oczywiście odmówiłam. Po jakimś czasie widzieliśmy się na jakimś evencie i zaraz znów się odezwał: "Hej, czy coś się może zmieniło i miałabyś ochotę ze mną wyjść?" - opowiadała Sonia w rozmowie z Onetem w marcu 2024 r.

Szklanowska w tym samym wywiadzie tłumaczyła, że atrakcyjny wygląd czy opublikowanie zdjęcia w sieci nie oznaczają zgody na otrzymywanie "sprośnych wiadomości", a już na pewno nie oznaczają, że można kogoś molestować. Sonia mówiła, że dostawała mnóstwo nieprzyzwoitych zdjęć od obcych mężczyzn, a niektórzy wysyłali je nawet na adres mailowy wytwórni.

Ale to nie koniec. Próby molestowania odbywały się także podczas spotkań twarzą w twarz, nawet z celebrytami. Gdy umówiła się z jednym z nich, zaczął błądzić ręką po jej kolanie.

Robił to wbrew mojej woli. A cieszy się nieskazitelnym wizerunkiem w przestrzeni publicznej - opowiadała Szklanowska.

Nie zdradziła, o kogo chodziło.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

