Ostatni post Soni Szklanowskiej. Nic nie zapowiadało tragedii. Na zdjęciach wydawała się taka szczęśliwa

18 maja w mediach pojawiła się informacja o śmierci 25-letniej Soni Szklanowskiej. Młoda kobieta była dobrze znana widzom programu "Hotel Paradise". Wystąpiła w 2. sezonie show, dochodząc do finału i zdobywając rzeszę fanów. Na samym Instagramie śledziło ją ponad 200 tys. internautów. Informacja o tym, że influencerka nie żyje była dla nich szokiem. Przecież Sonia dopiero co publikowała nowe zdjęcia i nagrania. Nic nie zapowiadało tragedii.

O Soni zrobiło się głośno po tym, jak wzięła udział w "Hotelu Paradise". Gdy 2. edycja się zakończyła, Szklanowska prężnie działała w sieci, zdobywając nowych fanów. Była sympatyczna, piękna i utalentowana, nic więc dziwnego, że przyciągała do siebie ludzi. Była influencerką, ale też piosenkarką. Wydała kilka utworów, ostatni niedługo przed śmiercią.

"TO JUŻ NIE MÓJ DOM” - moja najnowsza piosenka jest już dostępna we wszystkich serwisach. Jak Wam się podoba? Zostawcie po sobie ślad w komentarzach…niech leci w świat - pisała Sonia 16 kwietnia, a więc zaledwie miesiąc przed śmiercią.

Na nagraniu, które umieściła w sieci, roześmiana biegała po piasku. Nikt nie zauważył, że z młodą gwiazdą mogło dziać się coś złego.

"Przykre jest to, że teraz każdy ją kochał i uwielbiał, a nikt nie widział jej cierpienia. Mówię to ja osoba lecząca depresję i stany lękowe. Ona otwarcie sygnalizowała swój stan", "Po czasie ten tekst uderza inaczej… Spoczywaj w pokoju Soniu", "Ona już wtedy wiedziała. Tekst wiele mówił" - piszą fani Szklanowskiej.

Po tym, jak Szklanowska opublikowała wpis dotyczący nowej piosenki, dodała też selfie czy zdjęcie w bikini. Nic nie zapowiadało tragedii. 3 maja Sonia dodała urocze fotki z dzieckiem u boku. Jak wyznała w komentarzach, to nie był jej chrześniak, ale dziecko traktowała jak własne.

I will always love you - napisała.