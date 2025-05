Lektor "Hotelu Paradise" pożegnał zmarłą Sonię Szklanowską. "Teraz świeci wśród prawdziwych gwiazd. Do zobaczenia"

Wieści o śmierci Soni Szklanowskiej, którą widzowie poznali w programie "Hotel Paradise", nadeszły 18 maja. 25-letnia influencerka i piosenkarka odeszła nagle. Jeszcze kilka dni wcześniej była aktywna w sieci, a jej ostatnie wpisy nie zwiastowały tragedii. Sonia pokazała nagranie z wyjazdu z przyjaciółmi, wcześniej pochwaliła się ujęciem w bikini czy selfie. Nic nie wskazywało na to, że niebawem rozegra się dramat.

Śmierć Szklanowskiej, młodej, pięknej i utalentowanej kobiety, zdruzgotała jej fanów. Ci w komentarzach na Instagramie piszą wprost, że jest im przykro, że nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Nie tylko oni. Gwiazdę 2. sezonu programu "Hotel Paradise" pożegnał również lektor show.

Bartosz Łabęcki udostępnił w sieci post stacji TVN, ale dodał kilka wzruszających słów:

To jedna z tych informacji, w które tak bardzo nie chcesz uwierzyć... a jednak. Poznaliśmy się pięć lat temu i od tego czasu nasze drogi zawodowe przecinały się co jakiś czas. Zawsze uśmiechnięta, serdeczna i pełna profesjonalizmu. Miała w sobie wyjątkowy blask... Teraz świeci wśród prawdziwych gwiazd. Do zobaczenia, Soniu.