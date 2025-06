Sonia Szklanowska odeszła niespodziewanie. Miała zaledwie 25 lat

Sonia Szklanowska, znana z drugiej edycji programu "Hotel Paradise", zmarła 17 maja 2025 roku w wieku 25 lat. Tragiczna śmierć młodej kobiety wstrząsnęła show-biznesem i pogrążyła jej bliskich o ogromnym smutku.

Sonia dała się poznać jako osoba spokojna, naturalna i wrażliwa, czym zdobyła sobie sympatię widzów. W show TVN-u dotarła do finału razem z Łukaszem Karpińskim. Ich relacja przeszła do historii krótko po zakończeniu "Hotelu Paradise".

Młoda gwiazda konsekwentnie rozwijała swoją karierę – działała w mediach społecznościowych i zaczęła śpiewać. Jej debiutancki singiel "Oto raj" trafił nawet do czołówki kolejnej edycji "Hotelu Paradise". Miesiąc przed śmiercią nagrała nową piosenkę. "To już nie jest mój dom" - śpiewała Sonia Szklanowska. Dziś jej słowa niektórzy odbierają jako wołanie o pomoc.

Ojciec Soni Szklanowskiej przerwał milczenie

Pogrzeb Soni Szklanowskiej odbył się 24 maja w Świekatowie - niewielkiej miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim. W kościele i na cmentarzu żegnał ją tłum żałobników. Wiele osób trzymało w ręku symboliczną białą różę. Kwiaty te zdobiły również jej grób, wokół którego ustawiono fotografie zmarłej.

W trakcie nabożeństwa ksiądz przywitał wszystkich obecnych, ze szczególnym ukłonem w stronę rodziców Soni Szklanowskiej. Jej mama zwróciła się do żałobników oraz córki. "Nie ta kolejność, nie ten czas. Pękło nam serce. Pozostała pustka. Soniu, wróć" - prosiła.

Miesiąc po śmierci Szklanowskiej milczenie przerwał jej ojciec, Tomasz. Na Tik Toku opublikował krótkie nagranie, które podpisał: "Moje najdroższe serce".

Widać na nim, jak spacerują razem, a Sonia trzyma ojca za ramię. Uśmiechnięta dziewczyna zwróciła się do niego słowami: "Tatusiu, tatusiu...". To krótkie nagranie oraz kilka słów wystarczyło, by polały się łzy.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

