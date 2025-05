Ostatnia rozmowa Soni Szklanowskiej z przyjaciółką. O tym rozmawiały przed jej śmiercią

18 maja 2025 roku media obiegła tragiczna wiadomość o śmierci Soni Szklanowskiej. Miała zaledwie 25 lat. Przykrą informację potwierdzili jej bliscy.

Młoda gwiazda zdobyła popularność w 2021 roku jako jedna z uczestniczek hitowego reality-show "Hotel Paradise". Dała się poznać jako osoba spokojna, naturalna i wrażliwa, czym zdobyła sobie sympatię widzów. Dotarła do finału razem z Łukaszem Karpińskim, choć ich relacja nie przetrwała po programie.

Po zakończeniu emisji rozwijała swoją karierę – działała w mediach społecznościowych i zaczęła śpiewać. Jej debiutancki singiel "Oto raj" trafił nawet do czołówki kolejnej edycji "Hotelu Paradise". Miesiąc przed śmiercią nagrała nową piosenkę. "To już nie jest mój dom" - śpiewała Sonia Szklanowska. Dziś jej słowa niektórzy odbierają jako wołanie o pomoc.

Sonia niemal do samego końca była aktywna w sieci. 11 maja zamieściła relacje ze wspólnego wyjazdu ze znajomymi. Wcześniej pochwaliła się ujęciem w bikini oraz selfie. Nic nie zwiastowało wtedy nadchodzącej tragedii.

Dopiero po śmierci Szklanowskiej wyszło na jak z jak wielkimi problemami się zmagała. Przed udziałem w "Hotelu Paradise" straciła ciążę, a niedawno pożegnała ukochaną babcię. Bywała też nękana przez mężczyzn, którzy potrafili molestować ją i w internecie, i podczas spotkań twarzą w twarz. Bliscy gwiazdy wyznali, że cierpiała na depresję. Nikt jednak nie spodziewał się, że zdecyduje się na tak drastyczny krok.

Jeszcze niedawno rozmawiała ze swoją przyjaciółką i wydawało się, że optymistycznie patrzy w przyszłość. Kinga Kijańczuk w swoich mediach społecznościowych opisała ich ostatnią rozmowę.

W dalszej części wpisu zdradziła, co usłyszała od Soni. 25-latka mówiła o swoim... przyszłym mężu!

Ostatnie słowa, jakie mi powiedziała, wciąż dźwięczą mi w głowie: "Zazdroszczę mojemu przyszłemu mężowi miłości, jaką go obdaruję". I taka właśnie była kochająca, dobra, piękna dusza. Na zawsze w moim sercu. Teraz w niebie będą słyszeć najpiękniejszy głos. Szykujcie się, leci do was najpiękniejszy anioł - zakończyła Kijańczuk.