Świat filmu w żałobie. Odszedł David Lynch. To on stworzył "Dzikość serca" i "Miasteczko Twin Peaks"

David Lynch nie żyje

W czwartkowe popołudnie światowe media obiegła informacja o śmierci Davida Lyncha. Legendarny reżyser odszedł w wieku 78 lat. Informację o jego śmierci potwierdziła rodzina na jego facebookowym profilu.

Z głębokim żalem, my, jego rodzina, informujemy o odejściu człowieka i artysty, Davida Lyncha. Będziemy wdzięczni za odrobinę prywatności w tym czasie. Teraz, gdy nie ma go już z nami, na świecie jest wielka dziura. Ale, jak by powiedział, "miej oko na pączka, a nie na dziurę". To piękny dzień ze złotym słońcem i błękitnym niebem - napisano.

David Lynch za kilka dni obchodziłby swoje urodziny. Urodził się 20 stycznia 1946 roku w Missouli w stanie Montana. Zanim zajął się tworzeniem filmów studiował malarstwo w Pennsylvania Academy of the Fine Arts. W 1977 roku premierę miał jego pierwszy film pełnometrażowy "Głowa do wycierania". Lynch przez całą swoją karierę eksperymentował z różnymi stylami. Uchodził za twórcę wybitnego oraz kontrowersyjnego. W jego dziełach świat rzeczywisty przenika się ze snem, z tym co nie wiadome. Nie bał się pokazywać ciemnej natury człowieka.

David Lynch: "Najważniejszy filmowiec obecnej ery"

W 2007 roku na łamach "The Guardian" został uznanym przez grono krytyków za "najważniejszego filmowca obecnej ery". Przez niemal 60-lat kariery zdobył wiele nagród i wyróżnień. Dwukrotnie otrzymał nagrodę Cezara za filmy "Człowiek słoń" oraz "Mulholland Drive". Za ten drugi otrzymał również Złotą Palmę za reżyserię. Pierwszy raz tryumfował w Cannes ponad dekadę wcześniej, gdy zdobył główną nagrodę za "Dzikość serca".

Mimo trzech nominacji za reżyserię oraz jednej za scenariusz, nigdy nie udało mu się zdobyć Oscara. W 2019 roku otrzymał za to honorowego Oscara za całokształt twórczości. Ogromną popularność przeniósł mu serial "Miasteczko Twin Peaks", który na początku lat 90. był światowym hitem. Dzisiaj uznane jest za dzieło kultowe.

