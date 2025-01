W trakcie swojej kariery Wojciech Król zrealizował około 300 spektakli Teatru Telewizji, w tym 76 jako samodzielny operator. Współpracował z wybitnymi reżyserami, takimi jak Jerzy Antczak, Jan Machulski czy Jerzy Domaradzki.

Swoją przygodę z telewizją rozpoczął w 1956 roku, podejmując pracę w Łódzkim Ośrodku Telewizyjnym jako operator i realizator światła. W latach 70. dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem jako wykładowca na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi.

Wojciech Król zasłynął jako pionier nowatorskich technik realizacyjnych w polskiej telewizji. Był pierwszym operatorem, który realizował spektakle Teatru Telewizji w tzw. "jednym ujęciu", bez potrzeby stosowania cięć i montażu. Przykładem takiej realizacji są "Pamiątki Soplicy" w reżyserii Mikołaja Grabowskiego.

O śmierci filmowca poinformowało TVP3. Operator miał 86 lat. Na swoim profilu wspomnienie opublikował Jerzy Antczak.

Wojtuś Król, ikona łódzkiej telewizji przeniósł się do tego lepszego świata. Mówić o jego geniuszu byłoby nietaktem. Posiadał on bowiem dar jakby z innej planety, gdzie nie obowiązują prawa grawitacji, który ciężkiego potwora, półtonową kamerę zmieniał w rękach Wojtusia niemal w skrzydła motyla! A obiektyw wyczarowywał obrazy o doskonałości absolutu. Miałem to wielkie szczęście pracować z Wojtusiem przez sześć lat w łódzkim teatrze popularnym, gdzie jego geniusz obrazu pozwolił mi stworzyć 23 teatry telewizji o niezwykle wysmakowanych jego zdjęciach.