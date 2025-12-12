Magda Umer nie żyje. Smutne wieści nadeszły niespodziewanie

Media obiegła bardzo smutna informacja o śmierci Magdy Umer. Nadeszła niespodziewanie 12 grudnia 2025 r. We wrześniu na profilu gwiazdy na Facebooku pojawiły się nowe zdjęcia, niestety niespełna 3 miesiące później rodzina wydała oświadczenie z najgorszymi wieściami:

Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek.

Rodzina nie podała przyczyny śmierci, jednak wiadomo, że gwiazda borykała się z problemami zdrowotnymi.

Magda Umer w sierpniu odwołała występy

Pod koniec sierpnia uwielbiana pieśniarka i mistrzyni nastrojowych recitali musiała nagle przerwać działalność koncertową. Powodem były poważne problemy zdrowotne, które uniemożliwiły jej występ na deskach Teatru Atelier w Sopocie. Na stronie teatru pojawił się specjalny komunikat skierowany do fanów artystki. Organizatorzy życzyli gwieździe zdrowia:

Przepraszamy za niedogodności, prosimy o wyrozumiałość, a Pani Magdzie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Magda Umer była mistrzynią w swoim fachu

Magda Umer od dekad uchodziła za jedną z najważniejszych postaci polskiej estrady. Urodziła się w 1949 r. w Warszawie, gdzie się wychowała i studiowała na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Na scenie, w kabaretach studenckich, zadebiutowała pod koniec lat 60., a jej charakterystyczny, pełen emocji styl wykonania szybko zyskał rzesze fanów. Współpracowała z najwybitniejszymi artystami, m.in. Agnieszką Osiecką, Jeremim Przyborą czy Andrzejem Poniedzielskim. Wielokrotnie występowała podczas festiwali w Opolu, a w 2009 r. uroczyście celebrowała 40-lecie pracy artystycznej. 5 lat temu wręczono jej nagrodę 100-lecia ZAiKS-u.

Była artystką wyjątkową – zdobyła popularność jako autorka kultowych recitali, interpretatorka poezji śpiewanej, reżyserka i scenarzystka. W jej repertuarze znajdowały się zarówno liryczne pieśni o miłości, jak i utwory, które na stałe weszły do historii polskiej piosenki.

9 października świętowała 76. urodziny. Jej prawdziwe nazwisko brzmiało Małgorzata Magda Umer-Przeradzka, jednak wszyscy znali ją po prostu jako Magdę Umer.

Magda Umer prywatnie

Umer w 2019 r. straciła męża - Andrzeja Przeradzkiego, z którym tworzyła związek od lat 80. To z nim doczekała się syna Franciszka, który obecnie ma 40 lat. Była też mamą starszego o 8 lat Mateusza. To właśnie oni poinformowali w sieci o śmierci gwiazdy.

17 września Umer pisała na Facebooku, żegnając Kasię Stoparczyk:

Zapalam światełko i przytulam do serca Najbliższych Kasi. Dzisiaj, jutro, zawsze.

Odeszła zaledwie niespełna 3 miesiące później.

