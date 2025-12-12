Magda Umer nie żyje. Smutne wieści nadeszły niespodziewanie

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-12-12 15:08

Bardzo smutne wieści - nie żyje Magda Umer. Odeszła w wieku 76 lat. Informację potwierdziła najbliższa rodzina gwiazdy w krótkim oświadczeniu, które ukazało się na jej profilu na Facebooku.

Super Express Google News

Media obiegła bardzo smutna informacja o śmierci Magdy Umer. Nadeszła niespodziewanie 12 grudnia 2025 r. We wrześniu na profilu gwiazdy na Facebooku pojawiły się nowe zdjęcia, niestety niespełna 3 miesiące później rodzina wydała oświadczenie z najgorszymi wieściami:

Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek.

Rodzina nie podała przyczyny śmierci, jednak wiadomo, że gwiazda borykała się z problemami zdrowotnymi.

Zobacz także: Magda Umer przyjęła chrzest w tajemnicy przed rodzicami. Dopiero po latach wyjawiła ten sekret

Magda Umer w sierpniu odwołała występy

Pod koniec sierpnia uwielbiana pieśniarka i mistrzyni nastrojowych recitali musiała nagle przerwać działalność koncertową. Powodem były poważne problemy zdrowotne, które uniemożliwiły jej występ na deskach Teatru Atelier w Sopocie. Na stronie teatru pojawił się specjalny komunikat skierowany do fanów artystki. Organizatorzy życzyli gwieździe zdrowia:

Przepraszamy za niedogodności, prosimy o wyrozumiałość, a Pani Magdzie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Magda Umer była mistrzynią w swoim fachu

Magda Umer od dekad uchodziła za jedną z najważniejszych postaci polskiej estrady. Urodziła się w 1949 r. w Warszawie, gdzie się wychowała i studiowała na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Na scenie, w kabaretach studenckich, zadebiutowała pod koniec lat 60., a jej charakterystyczny, pełen emocji styl wykonania szybko zyskał rzesze fanów. Współpracowała z najwybitniejszymi artystami, m.in. Agnieszką Osiecką, Jeremim Przyborą czy Andrzejem Poniedzielskim. Wielokrotnie występowała podczas festiwali w Opolu, a w 2009 r. uroczyście celebrowała 40-lecie pracy artystycznej. 5 lat temu wręczono jej nagrodę 100-lecia ZAiKS-u. 

Była artystką wyjątkową – zdobyła popularność jako autorka kultowych recitali, interpretatorka poezji śpiewanej, reżyserka i scenarzystka. W jej repertuarze znajdowały się zarówno liryczne pieśni o miłości, jak i utwory, które na stałe weszły do historii polskiej piosenki.

9 października świętowała 76. urodziny. Jej prawdziwe nazwisko brzmiało Małgorzata Magda Umer-Przeradzka, jednak wszyscy znali ją po prostu jako Magdę Umer.

Zobacz także: Ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk. Msza żałobna dla wszystkich. Ale pogrzeb tylko dla rodziny

Magda Umer prywatnie

Umer w 2019 r. straciła męża - Andrzeja Przeradzkiego, z którym tworzyła związek od lat 80. To z nim doczekała się syna Franciszka, który obecnie ma 40 lat. Była też mamą starszego o 8 lat Mateusza. To właśnie oni poinformowali w sieci o śmierci gwiazdy.

17 września Umer pisała na Facebooku, żegnając Kasię Stoparczyk:

Zapalam światełko i przytulam do serca Najbliższych Kasi. Dzisiaj, jutro, zawsze.

Odeszła zaledwie niespełna 3 miesiące później.

Zobacz także: Nie żyje mąż Magdy Umer. Miał 70 lat

Zobacz więcej zdjęć. Nie żyje Andrzej Mrożewski. Grał w hitach PRL-u

Magda Umer wzruszająco o Joannie Kołaczkowskiej. "Darzymy ją uczuciem miłości"
Andrzej Mrożewski
11 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAGDA UMER
NIE ŻYJE