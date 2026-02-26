Rituals wyznacza nową przyszłość pielęgnacji włosów

Każdy produkt został opracowany z naukową precyzją i z wykorzystaniem wysokiej jakości składników oraz charakterystycznych kompozycji zapachowych, które pobudzają zmysły. Kompleksowa kolekcja obejmuje wszystko – od nawilżających szamponów i odżywek, przez intensywne kuracje do skóry głowy, po rozwiązania dedykowane mężczyznom i innowacyjne produkty do stylizacji. Formuły są dostosowane do wszystkich typów włosów, oferując spersonalizowane podejście do uzyskania zdrowych, lśniących pasm.

Zrównoważony rozwój stanowi kluczową wartość Rituals. Produkty zawierają ponad 90% składników pochodzenia naturalnego, dzięki czemu pielęgnacja włosów jest nie tylkoluksusowa, ale również przyjazna dla planety. Wegańskie formuły, opakowania z możliwością ponownego napełniania oraz holistyczne podejście do self-care sprawiają, że każdy dzień mycia włosów staje się wyjątkowym rytuałem.

ODKRYJ KOLEKCJĘ

Kolekcja Rituals Hair Care obejmuje 26 wysokowydajnych, luksusowych produktów do pielęgnacji włosów. Wśród kategorii znajdują się m.in.: nawilżanie, objętość, regeneracjaoraz równowaga skóry głowy, co pozwala dobrać rozwiązania do każdej potrzeby włosów.

Wyróżnione produkty to:

Nawilżający szampon i odżywka: Duo rewitalizujące z zaawansowanym kompleksem Hyaluronic Strength Complex oraz olejkiem arganowym, które zapewniają wyjątkowy blask.Formuły intensywnie nawilżają i chronią włosy, pozostawiając je jedwabiście gładkie, zdrowsze i bardziej lśniące niż kiedykolwiek. Kremowy szampon polecany przez stylistówfryzur oraz odżywka eliminująca suchość to idealny zestaw dla pięknych, zdrowych włosów.

i Autor: Rituals/ Materiały prasowe

Detoksykujący szampon koncentrat: Głęboko oczyszczająca i złuszczająca formuła z różową glinką i octem jabłkowym zapewnia uczucie świeżości i odnowy. Super skoncentrowany szampon został zaprojektowany tak, aby skutecznie, a jednocześnie delikatnie oczyszczać włosy. Tubka 100 ml odpowiada wydajności pełnej butelki 250 ml.

Maska Ultra Shine 30 Seconds: Profesjonalna pielęgnacja w zaledwie 30 sekund. Lekka formuła ujarzmia puszenie i podkreśla naturalny blask włosów. Intensywnie kondycjonuje,nawilża i wygładza, pozostawiając włosy miękkie, jedwabiste i bez puszenia. Zawiera potrójny kompleks kwasu hialuronowego, prowitaminę B5 oraz kojące cukry roślinne.

Perfumy do włosów: Delikatnie perfumują włosy, jednocześnie zachowując ich gładkość i blask. Kompozycja o świeżych, kwiatowo-owocowych nutach pomarańczy, jaśminu, brzoskwini i piżma odświeża i chroni włosy. Wzbogacone o witaminę E i nawilżającą glicerynę, chronią przed utratą wilgoci i zapewniają uczucie świeżości i miękkości.

i Autor: Rituals/ Materiały prasowe

i Autor: Rituals/ Materiały prasowe

