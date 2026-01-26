Beauty „must-have” na start roku: 4 beauty nowości, które mają wszystko, żeby zostać viralem

THE DRAMATIZER: EFEKT ‚DRAMA‘, ALE W DOBRYM STYLU

Maksymalnie długie i pełne objętości rzęsy robią różnicę w codziennym makijażu, a w zasadzie… mogą być jego jedynym elementem. The Dramatizer od Douglas Collection to tusz do rzęs zapewniający efekt „drama” w najlepszym wydaniu. Innowacyjna szczoteczka z podwójnymi włóknami pokrywa każdą rzęsę wegańską formułą w odcieniu intensywnego jet-black, zapewniając nawet do 73%* więcej objętości i 51%* więcej długości. Z każdą kolejną warstwą spojrzenie nabiera panoramicznej głębi — to ten typ efektu, który naprawdę przyciąga uwagę i hipnotyzuje wszystkich. A do tego: bez osypywania, bez rozmazywania, odporna na pot i trwała nawet do 12 godzin.

DOUGLAS COLLECTION MAKE-UP THE DRAMATIZER, cena regularna: 79,00 zł/13 ml

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

GLAZING MILK = GLASS SKIN

Glazing Milk to nowa, ultralekka esencja, która szybko ma szansę stać się stałym punktem codziennej pielęgnacji — szczególnie jeśli celujesz w efekt naturalnego „clean girl glow”. Formuła z fermentowanym aloesem intensywnie nawilża, koi podrażnienia i wygładza strukturę skóry, zostawiając charakterystyczne, świetliste wykończenie w stylu dewy glass skin. Ekstrakt z ryżu nadaje cerze jedwabistą miękkość, a lipidy wspierają barierę hydrolipidową, dzięki czemu skóra wygląda na zdrowszą i bardziej wypoczętą. Szybko wchłaniająca się, nietłusta konsystencja sprawia, że Glazing Milk sprawdzi się przy każdym typie cery i świetnie przygotowuje ją na kolejne kroki rutyny. To kluczowy element minimalistycznego, 3-etapowego rytuału — i prosty sposób na promienny efekt każdego dnia.

one.two.free! Glazing Milk, cena regularna: 89,00 zł/80 ml

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

ROMANTYCZNY OGRÓD

Orchidée Sublime Eau de Parfum to najnowsza odsłona bestsellerowego zapachu Épisode Romantique od Jardin Bohème. To kompozycja kwiatowo-owocowa z zmysłową, piżmową bazą. Otwiera się musującymi nutami mandarynki, magnolii i wody kokosowej, by po chwili odsłonić eleganckie serce orchidei i jaśminu. Całość osiada na ciepłej bazie piżma, bursztynu i drewna, przełamanej subtelną wanilią, która nawiązuje do charakterystycznych, otulających akcentów Épisode Romantique.

JARDIN BOHÈME ORCHIDÉE SUBLIME, cena regularna: 225 zł/50 ml

i Autor: Douglas/ Materiały prasowe

RÓŻE OD STÓP DO GŁÓW

W tym sezonie DOUGLAS Collection dopisuje do Walentynek nowy rozdział — LOVE IS ALL AROUND, czyli limitowaną kolekcję wellness, która jest pielęgnacyjną opowieścią o róży w jej najpiękniejszej odsłonie. To linia stworzona z myślą o codziennych rytuałach: kremy do rąk, kosmetyki kąpielowe, produkty do ciała, ust i okolic oczu oraz urocze zestawy prezentowe, które robią wrażenie jeszcze przed rozpakowaniem. Idealne zarówno na drobny upominek dla bliskiej osoby, jak i na walentynkowy „self-gift”, który zamienia zwykły wieczór w kojący rytuał.

DOUGLAS COLLECTION LOVE IS ALL AROUND, Ceny: 9,90 zł – 65,90 zł