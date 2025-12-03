To będzie najmodniejsza fryzura na 2026 rok. Kobiety po 50-tce muszą ją sprawdzić. Hit z lat 70-tych. Z miejsca odejmuje 10 lat i dodaje objętości

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-12-03 15:12

Koniec roku oznacza wielki przegląd trendów na kolejne dwanaście miesięcy. Jeżeli planujesz w najbliższym czasie wizytę u fryzjera i zmianę fryzury to koniecznie sprawdź największe trendy we fryzjerstwie na rok 2026. Królować będzie ta jedna fryzura.

Idealne fryzury na romantyczną randkę. Zobacz, jak je zrobić

i

Autor: Freepik.com
  • Rok 2026 przyniesie powrót klasyki i odważnych nowości w świecie fryzur, z naciskiem na indywidualność.
  • Modne będą krótkie cięcia z grzywką curtain bang oraz powrót kultowej fryzury wolf cut z lat 70.
  • Sprawdź, jak osiągnąć artystyczny nieład i jaki trend będzie dominował, by Twoja fryzura odzwierciedlała miejski styl!

Jakie fryzury będą modne w 2026 roku?

Zmiany fryzury to dla kobiety prawdziwa metamorfoza. Nic w tym dziwnego, że każda z nas zawsze trochę obawia się, czy nowe cięcie będzie nam pasować. Jeżeli lubisz śledzić trendy to koniecznie sprawdź, jakie fryzury będą rządziły w 2026. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw hitów od mistrzów fryzjerstwa.

W 2026 roku modne pozostaną cięcia z mijającego roku. Świat fryzjerstwa nadal uwielbia krótkie fryzury i wszystkie warianty klasycznego boba. Nic dziwnego to fryzura, które pasuje praktycznie do każdego typu urody oraz wieku. W 2026 roki najmodniejsze będą krótkie cięcia z grzywką typu curtain bang. To specyficzna, nieco dłuższą grzywka z włosami opadającymi, niczym zasłony, wzdłuż twarzy. Curtain bank w nowoczesnym wydaniu to równo ścięte pasma. Ten rodzaj grzywki wyostrza rysy twarzy i dodaje fryzurę pazura. Innym wariantem jest delikatnie cieniowana grzywką. Ta wersja dodaje fryzurze objętości i kobiecości.

To będzie najmodniejsze fryzura 2026 roku. Hit z lat 70-tych wraca na salony

Mistrzowie fryzjerstwa lansują na 2026 rok fryzurę w stylu Wolf cut. To bardzo charakterystyczna cięcie, które było modne w latach 70-tych oraz 80-tych. Charakteryzuje się ono mocnym cieniowaniem włosów u nasady oraz kręconymi pasmami po bokach twarzy. To nieco niechlujnie fryzura, która dodaje maksymalnie objętości I charakteru. Wolf cut to odważne cięcie dla nowoczesnych kobiet, które nie boją się wyróżniać z tłumu.

Trendy we fryzjerstwie na 2026 rok. Dominować będzie jeden trend

Jednym z największych trendów we fryzjerstwie na 2026 rok będzie pozorny nieład. Praktycznie wszyscy mistrzowie fryzjerstwa lansują ten trend. Fryzury mają wydawać się potargane i w artystycznym nieładzie. Bez względu czy postawisz na klasyczne cięcie czy upięcia weź kilka kosmyków, delikatnie je natapiruj i puść w nieładzie. Włosy na 2026 powinny być dynamiczne i odzwierciedlać trend miejskiej dziewczyny, która pozostaje w ciągłym biegu. Królować będzie artystyczny chaos, który ma przypominać typową dziewczynę z sąsiedztwa.

Idealne fryzury na romantyczną randkę. Zobacz, jak je zrobić
6 zdjęć
Przeczytaj także:
Oto 3 najlepsze fryzury na siwe włosy. Ukrywają srebrne kosmyki i dodają młodzi…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FRYZURY
MODNA FRYZURA
FRYZURA
fryzura odmładzająca