To będzie najmodniejsza fryzura na 2026 rok. Kobiety po 50-tce muszą ją sprawdzić. Hit z lat 70-tych. Z miejsca odejmuje 10 lat i dodaje objętości

Rok 2026 przyniesie powrót klasyki i odważnych nowości w świecie fryzur, z naciskiem na indywidualność.

Modne będą krótkie cięcia z grzywką curtain bang oraz powrót kultowej fryzury wolf cut z lat 70.

Sprawdź, jak osiągnąć artystyczny nieład i jaki trend będzie dominował, by Twoja fryzura odzwierciedlała miejski styl!

Jakie fryzury będą modne w 2026 roku?

Zmiany fryzury to dla kobiety prawdziwa metamorfoza. Nic w tym dziwnego, że każda z nas zawsze trochę obawia się, czy nowe cięcie będzie nam pasować. Jeżeli lubisz śledzić trendy to koniecznie sprawdź, jakie fryzury będą rządziły w 2026. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw hitów od mistrzów fryzjerstwa.

W 2026 roku modne pozostaną cięcia z mijającego roku. Świat fryzjerstwa nadal uwielbia krótkie fryzury i wszystkie warianty klasycznego boba. Nic dziwnego to fryzura, które pasuje praktycznie do każdego typu urody oraz wieku. W 2026 roki najmodniejsze będą krótkie cięcia z grzywką typu curtain bang. To specyficzna, nieco dłuższą grzywka z włosami opadającymi, niczym zasłony, wzdłuż twarzy. Curtain bank w nowoczesnym wydaniu to równo ścięte pasma. Ten rodzaj grzywki wyostrza rysy twarzy i dodaje fryzurę pazura. Innym wariantem jest delikatnie cieniowana grzywką. Ta wersja dodaje fryzurze objętości i kobiecości.

To będzie najmodniejsze fryzura 2026 roku. Hit z lat 70-tych wraca na salony

Mistrzowie fryzjerstwa lansują na 2026 rok fryzurę w stylu Wolf cut. To bardzo charakterystyczna cięcie, które było modne w latach 70-tych oraz 80-tych. Charakteryzuje się ono mocnym cieniowaniem włosów u nasady oraz kręconymi pasmami po bokach twarzy. To nieco niechlujnie fryzura, która dodaje maksymalnie objętości I charakteru. Wolf cut to odważne cięcie dla nowoczesnych kobiet, które nie boją się wyróżniać z tłumu.

Trendy we fryzjerstwie na 2026 rok. Dominować będzie jeden trend

Jednym z największych trendów we fryzjerstwie na 2026 rok będzie pozorny nieład. Praktycznie wszyscy mistrzowie fryzjerstwa lansują ten trend. Fryzury mają wydawać się potargane i w artystycznym nieładzie. Bez względu czy postawisz na klasyczne cięcie czy upięcia weź kilka kosmyków, delikatnie je natapiruj i puść w nieładzie. Włosy na 2026 powinny być dynamiczne i odzwierciedlać trend miejskiej dziewczyny, która pozostaje w ciągłym biegu. Królować będzie artystyczny chaos, który ma przypominać typową dziewczynę z sąsiedztwa.