Dowód osobisty w mObywatel?

Matura 2024. Czy można mieć dowód w mObywatelu? Popełnisz błąd i nie wejdziesz na salę

Matura to bardzo ważny egzamin, który kończy edukację młodego człowieka na poziomie szkoły średniej. Matura rozpocznie się już w maju. To ostatnie tygodnie na powtórzenie materiału i przygotowanie się do egzaminów. Wiedza to jedno, ale trzeba też pamiętać o sprawach organizacyjnych. CKE przypomina, że na egzamin z każdego przedmiotu, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, należy zgłosić się z dowodem tożsamości. A co z dowodem w aplikacji mObywatel?