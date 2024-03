Matura 2024. Czy można mieć kanapki na maturze? Jasna odpowiedź CKE. Niektórzy mogą być zaskoczeni

Górale z Zakopanego wściekli na zakonników. "To zrujnuje nasze biznesy"

Matura 2024 rozpocznie się 7 maja od pisemnego egzaminu z języka polskiego. W kolejnych dniach maturzyści zmierzą się z matematyką (8 maja) i językiem angielskim. Pełny harmonogram matur 2024 znajdziecie w tym artykule: Terminy egzaminów pisemnych i ustnych. Aby zdać maturę, należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej, a także przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.

Matura 2024 to ogromny stres dla zdających. Jak wiadomo każdy człowiek inaczej reaguje na stres. Jedni mają ściśnięty żołądek, a inni czują nieodpartą potrzebę zajadania stresu. Czy zatem można mieć kanapki na maturze albo chociaż niewinny batonik? Centralna Komisja Egzaminacyjna ma w tej sprawie jasne wytyczne. I tak podczas egzaminów pisemnych każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku chorych lub niepełnosprawnych zdających – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. O jakie materiały i przybory chodzi? Długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz - w zależności od zdawanego egzaminu - linijka, kalkulator, cyrkiel.

Czy można mieć kanapki na maturze? Odpowiedź brzmi: nie. Z komunikatu CKE jasno wynika, co może znajdować się na stoliku osoby zdającej maturę 2024. Nie ma tam mowy o kanapkach czy innych przekąskach. Szkoły różnie natomiast podchodząc do butelek z wodą, ale jest to temat, który trzeba odpowiednio wcześniej skonsultować z dyrektorem danej szkoły.

