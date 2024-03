i Autor: Kasia Zaremba/Super Express

Matura 2024

Matura 2024. Wydłużenie czasu na maturze - jak uzyskać zaświadczenie? Masz prawo pisać 30 minut dłużej

jch 4:24 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Matura 2024. Egzamin maturalny to wyjątkowo stresujące przeżycie dla młodego człowieka. Zdający do uporania się z pytaniami zawartymi w arkuszu CKE ma określoną liczbę minut. Czasami tego czasu jest aż za dużo, innym razem chciałoby się mieć go więcej, aby spokojnie rozwiązać zadania. Przypominamy, że w określonych przypadkach Centralna Komisja Egzaminacyjna może pozwolić na wydłużenie czasu na maturze. Szczegóły poniżej.