i Autor: Szymon Bijak

Matura 2024

Matura 2024 przesunięta. Jak to możliwe? Co się stało? Nowe komunikaty od CKE. Zobacz aktualny harmonogram maturalny

Matura 2024 została przesunięta. To już pewne. Zobacz, o co dokładnie chodzi. W tym roku egzamin maturalny rozpocznie się z opóźnieniem. Jak to możliwe? Co się stało? Sprawdźcie szczegóły. Matura 2024 aktualny HARMONOGRAM - w tym artykule znajdziecie najważniejsze informacje od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) dotyczące matury 2024.