Matura 2024 memy! To bawi maturzystów. Wciąż króluje Podlasie [GALERIA]

Matura 2024: memy na maturę. Padniesz ze śmiechu!

Matura 2024 zbliża się nieubłaganie! Jak zwykle uczniowie rozpoczną egzaminacyjny maraton maturą z języka polskiego. Zgodnie z harmonogramem matur CKE, obędzie się to we wtorek, 7 maja 2024 roku. To pierwsza z obowiązkowych części matury, które należy zdać na minimum 30 procent, by cieszyć się z zaliczenia całego egzaminu dojrzałości, a bój o egzamin dojrzałości jeszcze będzie się toczyć! Maturzyści, jak co roku, cieszą się nawet przed oficjalnymi wynikami, a w sieci zaroiło się od nerwowego śmiechu i memów. Z czego w tym roku śmieją się maturzyści? Zebraliśmy najciekawsze memy maturalne 2024.

W sieci pojawiło się mnóstwo memów o maturze 2024. Z czego w tym roku śmieją się maturzyści? Zebraliśmy najciekawsze memy maturalne 2024!

Matura z matematyki w Zespole Szkół Salezjańskich w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.