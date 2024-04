Matura 2024: plan nauki do matury 2024. Zostały ostatnie dni, musisz to zrobić!

Matura 2024: harmonogram matur CKE

Wielkimi krokami zbliża się matura 2024. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przygotowała harmonogram matur 2024. Ale jeszcze przed maturą 2024 uczniowie ostatnich klas szkoły średniej sprawdzili się maturach próbnych. W 2024 r. właściwa matura będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w aneksach CKE. Wymagania egzaminacyjne są zawężone w stosunku do wymagań podstawy programowej.

Pisemne matury 2024 odbędą się w terminie 7-24 maja. Natomiast ustne: 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Pisemne egzaminy maturalne 2024 w terminie dodatkowym zaplanowano w terminie 3-17 czerwca, zaś ustne 10-12 czerwca.

Matura 2024. Język polski, matematyka i angielski. Co trzeba wiedzieć?

Matura 2024 spędza sen z powiek praktycznie każdego ucznia. Jest to najważniejszy test, którego wynik zadecyduje o naszej przyszłości. Jak dobrze przygotować się do matury 2024? Jak przygotować plan nauki do matury? Oto kilka cennych informacji, które przydadzą się każdemu maturzyście.

Matura 2024. Język polski [7.05.2024 godz. 9:00]

Język polski jest jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych na maturze. Wszyscy zdający przystępują do egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej oraz w części pisemnej (na poziomie podstawowym). Według informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, matura 2024 z języka polskiego sprawdza, "w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka polskiego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej". Jaka lektura będzie na maturze 2024? Oto część pozycji z wykazu CKE:

Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni na Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;

Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;

Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);

Sofokles, Antygona;

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);

Legenda o św. Aleksym (fragmenty);

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);

Pieśń o Rolandzie (fragmenty).

Szczegółowy wykaz lektur na maturę 2024 z polskiego znajdziesz TUTAJ.

Matura 2024. Matematyka [8.05.2024 godz. 9:00]

Matura 2024 z matematyki na poziomie podstawowym jest dla wielu uczniów nie lada wyzwaniem. Co roku to właśnie tego przedmiotu obawiają się najbardziej. Ale jeszcze przed maturą 2024, uczniowie ostatnich klas szkoły średniej sprawdzili się maturach próbnych. To ostatni test, który pozwala określić, na jakim poziomie jest nasza wiedza oraz to, nad czym trzeba jeszcze popracować.

Matura 2024 z matematyki odbędzie się dokładnie 8 maja 2024 roku. Jest to środa. Rozpoczęcie egzaminy jest zaplanowane na godzinę 9:00. Jak zwykle, na napisanie matury z matematyki na poziomie podstawowym maturzyści mają 170 minut.

Są pewne typy zadań, które powtarzają się w każdym arkuszu CKE - to tzw. pewniaki z matematyki. Co więc trzeba powtórzyć? Na pewno wśród pewniaków znajdują się zadania z następujących działów:

równania i nierówności

potęgi

logarytmy

wielomiany

funkcje, odczytywanie wykresów

dowody

Uczniowie zmierzą się z zadaniami zamkniętymi i otwartymi. Będą zaznaczać poprawne odpowiedzi, ale również wykonają proste i nieco bardziej skomplikowane obliczenia. Na pewno nie będzie zadań z bryłami obrotowymi.

Więcej informacji o tym, co będzie na maturze 2024 z matematyki znajdziecie TUTAJ.

Matura 2024. Angielski [9.05.2024 godz. 9:00]

Matura 2024 z angielskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 9 maja 2024 r. o godzinie 9:00. Natomiast 13 maja (poniedziałek) odbędzie się egzamin z poziomu rozszerzonego. Ile trwa matura 2024 z angielskiego? W przypadku poziomu podstawowego zdający ma 120 minut na uporanie się z zadaniami, a w przypadku poziomu rozszerzonego - 150 minut.

Przypominamy, że zdający będzie musiał zmierzyć się z zadaniami, które przetestują jego rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych. Co roku najwięcej obaw ludzi tzw. wypowiedź pisemna. Chodzi o tekst użytkowy (np. list prywatny, email, wpis na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań - informuje CKE.

W przypadku poziomu rozszerzonego chodzi o tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji.

Więcej informacji o tym, co będzie na maturze 2024 z angielskiego znajdziecie TUTAJ.

