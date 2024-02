Matura język polski 2024: O tym trzeba pamiętać! To klucz do sukcesu na egzaminie. Zacznij już dziś

Matura z języka polskiego rozpoczyna maturalny maraton. We wtorek (7 maja 2024) uczniowie zmierzą się egzaminem pisemnym na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie arkusza zdający będą mieli 240 minut. Start o godzinie 9:00. Dopiero wtedy zdający poznają treści zadań i tematy wypracowań do wyboru. Egzamin maturalny z polskiego w formułach 2023 i 2015 to wyzwanie przede wszystkim dla fanów przedmiotów ścisłych. Trzeba jednak uzyskać przynajmniej 30% z części ustnej i pisemnej, aby mieć zdaną maturę. Na szczęście w 2024 roku wymagania są nieco mniejsze, niż jeszcze kilka lat temu. Dobrych wieści dla uczniów jest więcej. Wskazujemy - naszym zdaniem - najważniejsze klucze do sukcesu.

Matura język polski 2024: To klucze do sukcesu! Nie warto zwlekać

Zacznijmy od matury ustnej z języka polskiego 2024. Polega ona na wylosowaniu przez ucznia zestawu zadań. Każdy zestaw będzie się składał z dwóch zadań:

pierwsze będzie sprawdzać znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej.

drugie zadanie będzie polegało na omówieniu zagadnienia dotyczącego języka, literatury lub innego dzieła sztuki na podstawie dołączonego do polecenia tekstu.

Część pisemna w formule 2023 to dwie ważne kwestie - wiedza na temat języka polskiego i wypracowanie na jeden z dwóch podanych tematów. Wypracowanie musi mieć przynajmniej 300 słów. Absolwent będzie musiał się odwołać do jednej z lektur obowiązkowych. Te właśnie lektury są jednym z kluczy do sukcesu.

- Warto zacząć powtarzać materiał wcześniej, aniżeli dopiero po świętach wielkanocnych. Jeśli chodzi o język polski, na pewno warto sięgnąć do problematyki, poruszonej w obowiązkowych lekturach. W tej formule na pewno są bardzo istotne. Przyda się to zarówno na egzaminie pisemnym, jak i na ustnym. Warto śledzić do arkusze z lat minionych (jeden z nich pod naszym tekstem - dop. red.) i arkusze pokazowe. Uczniom pomoże systematyczna powtórka. Nie okładajmy tego na ostatnią chwilę - powiedział naszemu dziennikarzowi dr Marcin Smolik, dyrektor CKE.

Co ważne - znajomość lektur szkolnych przyda się zarówno na części ustnej, jak i na pisemnej. Z pewnością nie zaszkodzi również tym, którzy zdają język polski na poziomie rozszerzonym.

Kolejny klucz do sukcesu to analiza pytań jawnych, które pojawią się na maturze ustnej. Zmieniły się one w marcu 2023 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że wielu maturzystów zapomina o systematycznej powtórce i uczy się dopiero na kilka tygodni przed maturą, radzimy zmienić plany. Jeżeli jeszcze nie zaczęliście, to nawet w lutym warto sięgnąć do książek, opracowań i zeszytów. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia.

