Doda ogłosiła koniec! Szykuje się niezła rewolucja. Fani zapłaczą się

on naprawdę to pokazał!

Doda ogłasza koniec! Fanów czeka rewolucja

Gwiazda polskiej piosenki bardzo przeżyła tegoroczny festiwal Eurowizji. Już podczas pierwszych półfinałów Doda przeżyła wielkie emocje, nie tylko w związku z występem Luny. Gwiazda ostro przejechała się po satanistce z Irlandii, a występ polskiej reprezentantki wymownie zasłoniła. Po ogłoszeniu wyników pierwszego półfinału Doda przekazała fanom nowe wieści. I nie są one pomyślne!

- Kochani, wiem, że jest wam bardzo przykro, że Polska nie dostała się do finału Eurowizji. Mi również, bo jestem wielką fanką Eurowizji - ogłosiła Doda na swoim Instastroy. Ale to była tylko zapowiedź znacznie gorszego newsa.

- Natomiast wiem, że ucieszy was fakt - i dałam dużo energii i szumu wśród fanów - że w ten weekend wchodzimy ze Smolastym na plan teledysku, który będzie kontynuacją "Nim zajdzie słońce".

Następnie Doda zaprezentowała w materiale WIDEO filmik wideo o kondycji ludzkości i skomentowała go wymownie. Właśnie wtedy wybuchła prawdziwa bomba!

- Mam nadzieję, że to wideo dało wam trochę do myślenia i też zrozumiecie moje decyzje, które dla niektórych będą też szokujące - wyznała gwiazda. - Jak zrezygnowanie absolutnie z tras koncertowych... By the way, myślę że zostawiłam po sobie wspaniałe świadectwo artystyczne.

W końcu Doda odsłoniła ostatnią fazę życiowej rewolucji. - Piosenka, do której teledysk nagrywamy w ten weekend będzie ostatnią piosenką, jeżeli chodzi o erę "Aquaria tour", ale nie wiem też, czy nie całkowicie, jeżeli chodzi o erę moich wydawnictw. Nie będę was oszukiwać, czy zwodzić, że za rok czy dwa wejdę do studia ponieważ chyba macie odpowiedź w tym filmiku i więcej nie trzeba się rozwodzić.

Tak więc zapowiada się na to, że Doda kończy karierę muzyczną. Gwiazda czuje się artystycznie spełniona. Dla jej fanów to prawdziwa rewolucja i wielki żal.

Sonda Czy żałujesz, że Doda ogłasza koniec kariery? Tak, bardzo! To moja ulubiona artystka! Nie, swoje już zrobiła i wie, kiedy zejść ze sceny Obojętne, nie słucham piosenek Dody