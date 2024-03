Matura 2024: Odwołanie od wyniku matury krok po kroku. Jak powalczyć o więcej punktów? [WNIOSEK, TERMINY, WGLĄD DO PRACY]

Matura 2024 przesunięta. Jak to możliwe? Co się stało? Nowe komunikaty od CKE. Zobacz aktualny harmonogram maturalny

Matura to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu każdego młodego człowieka. Wynik matury może mieć ogromny wpływ na dalszą edukację i ścieżkę zawodową. Dlatego tak ważne jest, żeby zdający wiedzieli, co zrobić, jeśli nie są zadowoleni z otrzymanego wyniku. Z naszego artykułu dowiesz się między innymi, jak odwołać się od wyniku matury, gdzie trzeba złożyć odwołanie od wyniku matury, jaki jest termin składania odwołania od wyniku matury i co można zrobić, jeśli decyzja komisji nie przebiegnie po Twojej myśli. W artykule znajdziesz instrukcję krok po kroku, jak odwołać się od wyniku matury. Podpowiadamy, jak przygotować wniosek o ponowne sprawdzenie pracy maturalnej i na co trzeba zwrócić uwagę podczas wglądu do arkusza egzaminacyjnego. W tekście znajdziesz też informacje o terminach związanych z procedurą odwołania się od wyniku matury oraz praktyczne porady, jak zwiększyć szanse na zmianę wyniku.

Jak napisać odwołanie od wyniku matury 2024?

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem swojej matury i uważasz go za niesprawiedliwy, możesz złożyć odwołanie. Oto kilka wskazówek, jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dodatkowych punktów:

Dokładnie przeanalizuj swoją pracę egzaminacyjną

Zwróć uwagę na wszystkie popełnione w pracy błędy. Zastanów się, czy były w niej jakieś pytania, które mimo braku poprawnej odpowiedzi zasługiwały częściowo na przyznanie punktów. Sprawdź, czy wszystkie odpowiedzi były zapisane czytelnie, poprawnie sformułowane i zgodne z kluczem. Sprawdź też koniecznie, czy punkty zostały dobrze policzone i czy pracę sprawdzono w całości i nie pominięto żadnego zadania.

Zapoznaj się z arkuszem egzaminacyjnym i kluczem odpowiedzi

Dokładnie przeczytaj instrukcję do każdego zadania. Zwróć uwagę na kryteria oceniania. Porównaj swoje odpowiedzi z odpowiedziami w kluczu.

Zbierz argumenty na poparcie swojego odwołania

Przygotuj listę odpowiedzi, które Twoim zdaniem zostały źle ocenione. Wyjaśnij, dlaczego uważasz, że zasługujesz na więcej punktów. Podaj przykłady z innych prac egzaminacyjnych, które otrzymały wyższą punktację za podobne odpowiedzi.

Skontaktuj się z nauczycielem przedmiotu maturalnego

Nauczyciel może pomóc Ci przeanalizować Twoją pracę egzaminacyjną i sformułować argumenty na poparcie swojego odwołania. Może również udzielić Ci wskazówek, jak napisać odwołanie.

Napisz rzeczowe uzasadnienie

Odwołanie powinno być napisane językiem zrozumiałym i rzeczowym. Unikaj kwiecistości, czytelnie sformułuj swoje zarzuty i przedstaw argumenty na ich poparcie.

Jak złożyć odwołanie od wyniku matury krok po kroku

Złóż wniosek o wgląd do pracy maturalnej

W ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia wyników matury możesz złożyć wniosek o wgląd do swojej pracy egzaminacyjnej. Wniosek możesz złożyć w swojej szkole lub w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE). Odpowiedź otrzymasz w ciągu pięciu dni roboczych. Dowiesz się z niej, kiedy i gdzie będzie możliwe obejrzenie pracy. Twój wniosek powinien zawierać:

Twoje imię i nazwisko.

Numer PESEL

Adres zamieszkania

Nazwę i adres szkoły

Informację o egzaminie, do którego chcesz mieć wgląd

2. Obejrzyj dokładnie swoją pracę

W wyznaczonym terminie stawisz się w szkole lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, żeby obejrzeć swoją pracę egzaminacyjną. Będziesz mieć co najmniej 30 minut na obejrzenie arkuszu egzaminacyjnego, karty odpowiedzi oraz protokołu oceny. Możesz w tym czasie robić notatki, fotografować dokumenty i zadawać pytania egzaminatorowi.

3. Złóż wniosek o weryfikację sumy punktów W ciągu 2 dni roboczych od obejrzenia pracy możesz złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów. W uzasadnieniu napisz, dlaczego uważasz, że suma punktów została błędnie obliczona. Wniosek możesz złożyć w szkole lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Powinien zawierać: - Twoje imię i nazwisko - Numer PESEL - Adres zamieszkania - Nazwę i adres szkoły - Informację o egzaminie, którego wynik chcesz zweryfikować - Uzasadnienie

4. Poczekaj na rozpatrzenie wniosku

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ma 14 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku. Może w tym czasie albo utrzymać w mocy pierwotny wynik, albo go zmienić. Może też unieważnić egzamin.Jak drugi raz odwołać się od wyniku matury

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie weryfikacji wyniku matury, możesz odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (KAE). Odwołanie możesz złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji OKE. Pamiętaj, żeby rzeczowo uzasadnić, dlaczego uważasz, że ta decyzja jest błędna. Musisz wskazać konkretne zadania, które według Ciebie zostały źle ocenione. Niestety, przy odwołaniu do KAE możesz zgłaszać uwagi wyłącznie do zadań otwartych. Odwołanie powinno zawierać:

Twoje imię i nazwisko

Numer PESEL

Adres zamieszkania

Uzasadnienie

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego ma 30 dni na rozpatrzenie Twojego odwołania. Decydują dwaj eksperci, spośród których jeden jest

doświadczonym egzaminatorem, a drugi szanowanym pracownikiem naukowym. Muszą się ze sobą zgodzić co do oceny Twojej pracy.

Matura 2024: Najczęściej zadawane pytania

Czy każdy może odwołać się od wyniku matury?

Tak, każdy maturzysta ma prawo do odwołania się od wyniku matury.

Czy odwołanie się od wyniku matury jest bezpłatne?

Tak, za ponowne sprawdzenie pracy maturalnej nie są pobierane żadne opłaty.

Na co zwrócić uwagę przy odwołaniu się od wyniku egzaminu maturalnego?

Procedura odwoławcza jest sformalizowana i należy jej ściśle przestrzegać. Musisz pilnować terminów. Pamiętaj, że możesz skorzystać z pomocy prawnika.

Czy odwołanie się od wyniku matury jest zawsze skuteczne?

Niestety, samo złożenie odwołania nie gwarantuje zmiany wyniku. W naszym artykule zamieściliśmy dużo praktycznych porad, które mogą zwiększyć Twoje szanse.

Czy wynik egzaminu może zmienić się na gorszy?

Działa to tak, że jeśli uzyskasz lepszy wynik, to otrzymasz nowe świadectwo maturalne albo aneks do tego świadectwa. Natomiast jeśli okaże się, że wynik został zawyżony, nie będzie to brane pod uwagę. Nie musisz więc obawiać się, że Twoja punktacja zostanie zmniejszona.

