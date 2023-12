i Autor: Shutterstock

Najnowsze informacje!

Matura próbna 2024: język polski. Co znajdzie się w arkuszach CKE? Czy są przecieki? [RELACJA NA ŻYWO]

SES 21:56 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Matura próbna 2024: polski. Chociaż to tylko test przed prawdziwym egzaminem, uczniowie ostatnich klas szkół średnich traktują go bardzo poważnie. To właśnie podczas próbnego egzaminu maturzyści dowiedzą się jak wygląda "prawdziwa" matura, do której przystąpią w maju 2024 roku, czyli już za kilka miesięcy. Próbna matura 2024 rozpocznie się w środę, 6 grudnia o godz. 9:00. To wtedy uczniowie przystępujący do testu diagnostycznego poznają zawartość arkuszy CKE z zadaniami z języka polskiego. Ich zmagania relacjonujemy na żywo w SE.pl!