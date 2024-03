Matura 2024. Nauczycielka zdradza, ile naprawdę można zarobić na sprawdzaniu arkuszy. "Trzeba to robić solidnie"

Matura 2024 już w maju. Uczniowie mają nadzieję, że będą mieli dobre wyniki z egzaminów, co to otworzy im drogę na studia. Matura to również duże wyzwanie dla szkół i nauczycieli. Organizacja matur, a potem ich sprawdzenie to trudne i odpowiedzialne zajęcie. Arkusze maturalne CKE mogą sprawdzać tylko ci nauczyciele, które mają odpowiednie kwalifikacje - przejdą szkolenie i zdadzą egzamin. - Najtrudniejsze jest to, że się ważą losy ludzkie, bo od ilości punktów zależy przyszłość drugiego człowieka i jest to bardzo odpowiedzialne i trzeba to robić solidnie, a wynagrodzenie niestety nie jest wysokie - powiedziała nam białostocka nauczycielka.

Ile zarabiają nauczyciele na maturach? Trzeba wiedzieć, że wynagrodzenie egzaminatorów oblicza się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. I tak ta stawka na przestrzeni lat regularnie rosła. Jeszcze w zeszłym roku było to 52,33 zł brutto za sprawdzenie jednego arkusza z języka polskiego (1,15 proc. wynagrodzenia zasadniczego). W przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego było to 22,75 zł brutto za arkusz (0,500 proc wynagrodzenia zasadniczego). Jak jest teraz?

Obecnie stawka za sprawdzenie jednego arkusza egzaminacyjnego jest wyższa. Ma to związek z podniesienia od 1 stycznia 2024 roku wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. I tak za sprawdzenie jednego arkusza z j. polskiego z matury 2024 nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości około 68 zł brutto, a za arkusz z języka obcego - około 29 zł brutto.

Matura 2024 tuż, tuż...

Każdy zdający musi obowiązkowo przystąpić do dwóch egzaminów w części ustnej: język polski i język obcy nowożytny. Obowiązkowo trzeba też zmierzyć się z czterema egzaminami w części pisemnej: j. polski (poziom podstawowy - pp), matematyka (pp), język obcy nowożytny (pp) oraz wybranym przedmiotem dodatkowym na poziomie rozszerzony.

Egzamin rozpocznie się 7 maja we wtorek od pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. W kolejnych dniach maturzyści zmierzą się z matematyką (8 maja) i j. angielskim (9 maja).

