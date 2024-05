Co przynosi szczęście na maturze? Amulety, talizmany i przesądy maturalne

Matura 2024: polski. Zdjęcie arkusza CKE wyciekło do sieci?! [RELACJA NA ŻYWO 7.05.2024]

Matura matematyka 2024: Już wiadomo, co będzie na egzaminie! maturalnym. Maturzyści złapią się za głowy!

Matura język polski 2024: Jasnowidz Jackowski już wie, co będzie na egzaminie! Jedno słowo mówi tak wiele

Jakie amulety przyniosą szczęście na maturze?

Amulety to różne przedmioty, które uczniowie wybierają w nadziei, że przyniosą im szczęście, ochronę przed negatywnymi emocjami lub po prostu dadzą im poczucie komfortu w trakcie egzaminu. Amulety te mogą być na przykład noszone na szyi, przypięte do ubrania, trzymane w kieszeni lub schowane w etui. Są one wyrazem indywidualnych wierzeń i często mają na celu zmniejszenie stresu oraz wzmocnienie pozytywnego nastawienia zdającego.

Oto kilka przykładów takich talizmanów i ich znaczenie:

Czterolistna koniczyna - uważana jest w wielu kulturach za symbol powodzenia, ponieważ występuje tak rzadko, że trzeba mieć dużo szczęścia, żeby ją znaleźć.

Podkowa - tradycyjnie kojarzona ze szczęściem i fartem. Kształt podkowy może być postrzegany jako otwarty kubek lub róg obfitości, w tym przypadku wypełnionego wiedzą.

Figurki świętych, medaliki, krzyżyki i święte obrazki - dla osób wierzących mogą stanowić źródło wsparcia duchowego. Najpopularniejsze są obrazki, medaliki lub figurki świętego Józefa z Kupertynu, patrona wszystkich zdających egzaminy.

Kamienie szlachetne lub kryształy - w wielu kulturach uważa się, że niektóre kamienie szlachetne przynoszą szczęście, na przykład awenturyn, tygrysie oko czy jadeit.

Królicza łapka - wywodzący się z kultury Celtów tradycyjny symbol szczęścia, znany na całym świecie.

Biżuteria - często noszona jako amulet, szczególnie jeśli ma dla osoby zdającej osobiste, emocjonalne znaczenie, jak na przykład pierścionek przekazany przez rodziców czy bransoletka od przyjaciela.

Ręcznie napisane modlitwy lub afirmacje - spisane na kartce słowa wsparcia czy modlitwy, które zdający może przeczytać przed egzaminem lub trzymać przy sobie w trakcie pisania.

Małe zabawki lub maskotki - na przykład pluszaki lub figurki, które kojarzą się ze szczęśliwym dzieciństwem.

Monety - niektórzy wierzą, że moneta z wybitym rokiem, w którym odbywa się egzamin, może przynieść powodzenie.

Osobiste pamiątki - zdjęcia bliskich, listy czy inne przedmioty mające indywidualne znaczenie dla ucznia, które mogą działać jako źródło inspiracji i motywacji.

Przybory do pisania - używanie tego samego długopisu, którym napisano zdane wcześniejsze testy lub sprawdziany, może przynieść szczęście również na maturze.

Pamiętaj, że zaufanie do amuletów nie powinno zastępować solidnej pracy i przygotowania do egzaminu. Najlepszym amuletem na maturę jest dobra znajomość materiału, umiejętność zarządzania stresem i zdrowy tryb życia. Amulety mogą natomiast działać jako placebo, podnosząc pewność siebie i pozytywne nastawienie, co z kolei może pozytywnie wpłynąć na wyniki egzaminu.

Poniżej galeria: Matura 2024. Jak napisać rozprawkę? Przykłady wypracowania od CKE

Czy podczas zdawania matury można mieć ze sobą amulety?

Tak, noszenie amuletów podczas matury jest dozwolone. Ważne jest, aby pamiętać, że używanie amuletów nie może zakłócać przebiegu egzaminu. Istnieją pewne wytyczne, których warto się trzymać:

Subtelność - jeśli zdecydujesz się nosić amulet, wybierz taki, który nie jest zbyt duży ani krzykliwy. Unikaj przesadnych ozdób, które mogą odwracać uwagę innych uczestników egzaminu.

Bezpieczeństwo - upewnij się, że amulet nie stanowi żadnego zagrożenia dla Ciebie ani innych. Nie powinien mieć ostrych krawędzi ani dużego ciężaru.

Wartość osobista - pamiętaj, że moc amuletów to nie tylko ich fizyczne właściwości, ale także symbolika i wiara, jaką w nie wkładamy. Jeśli masz osobisty powód, by nosić amulet, to zdecydowanie warto to zrobić.

Szacunek dla innych - amulet nie może przeszkadzać innym osobom i zakłócać przebiegu egzaminu (na przykład wydając dźwięki). Zawsze warto zachować szacunek dla innych zdających maturę i dla egzaminatorów.

Popularne przesądy maturalne. Co przynosi szczęście na maturze?

Przesądy to część maturalnego folkloru, który przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Oto kilka najpopularniejszych przesądów maturalnych:

Strój na szczęście - zakładanie pod garnitur elementów ubioru, w którym zdający osiągnął kiedyś sukces w postaci zdanego testu, egzaminu czy sprawdzianu, na przykład „szczęśliwej” koszulki czy skarpetek.

Zapuszczanie włosów - istnieje przesąd, że obcinanie włosów przed maturą może "ściąć" szanse na dobry wynik.

Unikanie wypowiedzenia pewnych słów - niektórzy uczniowie unikają wypowiadania słów takich jak "oblać" czy "porażka", by nie zapeszyć przed egzaminem maturalnym.

Kropla tuszu na szczęście - kapnięcie niewielkiej ilości tuszu na ubranie lub rękę przed wejściem na egzamin przynosi ponoć szczęście podczas egzaminu.

Przekraczanie progu prawą nogą - niektórzy uważają, że wchodzenie do sali egzaminacyjnej prawą nogą jako pierwszą ma duże znaczenie i pomaga odnieść sukces.

Unikanie sprzątania biurka przed maturą - niektórzy uczniowie wierzą, że sprzątanie miejsca nauki przed egzaminem „sprzątnie” z mózgu całą zdobytą wiedzę.

Zakładanie biżuterii od bliskich - noszenie biżuterii, która została podarowana przez bliskie osoby, może nie tylko zmniejszyć stres zdającego, ale i przynieść mu szczęście.

Nauka w dniu egzaminu - przesąd mówi, że nauka w dniu egzaminu może spowodować zamieszanie w głowie i zapomnienie całej przyswojonej wcześniej wiedzy.

Noszenie amuletów - jak wcześniej wspomniano, noszenie amuletów to popularny zwyczaj, mający przynieść szczęście podczas matury.

Jedzenie czekolady w dniu egzaminu - przesąd, w którym jest dużo prawdy. Spożyta przed egzaminem czekolada może poprawić nastrój i koncentrację. Byle nie zapomnieć umyć po niej zęby.

Unikanie przejścia pod drabiną - klasyczny przesąd, który ma zapobiec pechowi, również w dniu matury.

Czerwień - uważa się, że podczas zdawania egzaminu maturalnego warto mieć na sobie jakiś czerwony element ubioru, na przykład wstążkę, spinkę, krawat czy bieliznę.

Chociaż przesądy te mogą wydawać się niewinne i często są traktowane z przymrużeniem oka, dla niektórych uczniów mogą stanowić ważny element przygotowań do matury, dając poczucie kontroli nad trudną sytuacją. Ważne jest, aby pamiętać, że najlepszym sposobem na przygotowanie się do egzaminów jest solidna nauka i przemyślana strategia egzaminacyjna. Przesądy mogą być dodatkiem, ale to wiedza i umiejętności są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.