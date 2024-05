Matura matematyka 2024: Już wiadomo, co będzie na egzaminie! maturalnym. Maturzyści złapią się za głowy!

Maturalny maraton rozpocznie się 7 maja. Drugiego dnia (środa) uczniowie zmierzą się z królową nauk. Matura z matematyki co roku wzbudza ogromne emocje. Na szczęście, w tym roku zmierzą się z nieco obniżonymi wymaganiami. Wszyscy ci, którzy czują się lepiej w przedmiotach humanistycznych spoglądają w kierunku egzaminu z nieukrywanym niepokojem. Maturę z matematyki na poziomie podstawowym trzeba napisać przynajmniej na 30%, chyba że ktoś nie chce zdać egzaminu maturalnego. Na pewno warto wcześniej zapoznać się ze zmianami, które wejdą w życie w 2024 roku. W tym materiale skupimy się jednak na tym, co będzie na maturze.

Co będzie na maturze z matematyki 2024? Jasnowidz Jackowski odpowiada

Istotne zmiany na maturze 2024 dotyczą matematyki i co ważne - większość powinna przypaść uczniom do gustów. Za pytania zamknięte można uzyskać aż 29 punktów, pojawią się pytania w formule prawda/fałsz, znikną zadania za 5 lub 6 punktów. Na poziomie podstawowym na pewno nie uświadczymy zadań związanych z dowodem geometrycznym, obniżono wymagania dotyczące stereometrii i wielomianów. Na poziomie rozszerzonym z matematyki maturzyści rozwiążą wyłącznie zadania otwarte. Dyrektor CKE zapewnia, że systematyczna powtórka jest jednym z kluczy do sukcesu.

Ziarnko niepewności zasiewa natomiast jasnowidz Krzysztof Jackowski z Człuchowa, którego zapytaliśmy o przewidywania na maturę z matematyki. - To będzie trudna matura. Zadania będę trudne i podchwytliwe - zapewnia wróż, który sam nie zdawał egzaminu dojrzałości.

- To dziwne. Ja widzę jakieś równanie, prawdopodobnie z dwoma niewiadomymi. Potem widzę rachunek ze zbiorów. Widzę 4, nawet pięć różnych zbiorów i z tego musi wyjść jeden wynik - prawdopodobnie część wspólna zbiorów. Ja nie zdawałem matury. Ja to widzę, ale nie wiem dokładnie co to jest i jak mam to interpretować - mówi naszemu dziennikarzowi jasnowidz Jackowski.

Wróż z Człuchowa zobaczył jeszcze kilka istotnych szczegółów. - Jedno zadanie będzie trudne. Matematyka z geometrią, czyli wzór geometryczny i obliczyć - prawdopodobnie geometria analityczna. Do tego statystyka, coś ze statystyki - przewiduje Jackowski.

Matura z matematyki. Tak wyglądał oficjalny arkusz CKE. Koniecznie zajrzyj do galerii ze zdjęciami

Co może być na maturze 2024? Oszuści nie śpią

Co może być na maturze z matematyki i nie tylko - takie pytania regularnie przewijają się w Internecie. Maturzyści zrobią wiele, aby polepszyć swój wynik. Uważajcie w takich przypadkach na oszustów. Im bliżej egzaminu, tym więcej znajdziecie dziwacznych propozycji i ofert, rzekomo związanych z przeciekami maturalnymi. Ostrzegamy - nikt nie pozna treści zadań przed startem matury. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, to najpewniej próbuje wyłudzić pieniądze lub wrażliwe dane.

Najpewniejszymi źródłami i inspiracjami powinny być oficjalne materiały CKE, w tym arkusze z poprzednich lat i te pokazowe. Warto również pytać nauczycieli i ekspertów w swoich dziedzinach. Nasza redakcja zachęca również do rozwiązania ciekawego quizu, kierowanego przede wszystkim w stronę maturzystów.