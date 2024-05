Przyznała się do zabójstwa 4-letniej Hani. Agnieszka G. trafiła do aresztu

To była skromna i rodzinna uroczystość, a informacja o pogrzebie została utrzymana w tajemnicy. Nie zawisły klepsydry z datą ostatniego pożegnania Nadii ( † 3 l.) i Oliwii ( † 5 l.). Siostrzyczki pożegnał tata, dziadkowie, wujkowie, ciocie, a także sąsiedzi. Do dzisiaj nikt nie może pogodzić się z myślą, że ich już nie ma. Mały grób pokrył dywan z białych kwiatów, uformowanych w serca, które skrywają ból najbliższych po stracie dziewczynek. Dwa tygodnie temu informacja o potwornej zbrodni wstrząsnęła mieszkańcami Polski.

Okazało się, że 40-letnia Monika B. najpierw zabiła swoje córeczki, a potem ich ciała wyniosła do przydomowego ogniska i spaliła. Następnego poranka wysłała do swojej mamy niepokojącego SMS–a. Gdy seniorka pojawiła się w domu córki, szybko zorientowała się, że doszło do tragedii i zawiadomiła służby.

Najpierw śledczy odkryli w domu ślady krwi, a potem w pogorzelisku na tyłach domu, szczątki dziewczynek: 3–letniej Nadii i 5–letniej Oliwii. Kobieta najpierw utuliła je do snu, a potem odebrała im życie. Zbrodnię popełniła pod nieobecność swojego męża, który pracuje za granicą. Monika B. została zatrzymana i aresztowana pod zarzutem zabójstwa córek. Prokuratorzy twierdzą, że podłożem zbrodni był stan zdrowia kobiety. Leczyła się psychiatrycznie.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Sonda Czy ostatnio straciłeś kogoś bliskiego? Tak Nie