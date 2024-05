Nie żyje Krystyna Cicirko. Zakopane opłakuje cenioną nauczycielkę

To niezwykle smutna wiadomość dla wielu pokoleń uczniów i wychowanków Szkoły Podstawowej nr 1 w Zakopanem. Zmarła Krystyna Cicirko, która przez wiele lat była nauczycielką w tej szkole. Jak przypomina "Tygodnik Podhalański", to właśnie Krystyna Cicirko na początku lat 70. ubiegłego wieku przeforsowała pomysł, by Szkoła Podstawowa nr 1 w Zakopanem nosiła imię Heleny Marusarzówny, wybitnej przedwojennej narciarki oraz uczestniczki polskiego ruchu oporu w trakcie niemieckiej okupacji. Helena Marusarzówna została rozstrzelana przez Niemców w 1941 r. pod Tarnowem.

Nawet na emeryturze Krystyna Cicirko starała się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły oraz lokalnej społeczności w Zakopanem. - Z głębokim żalem żegnamy śp. Krystynę Cicirko, wieloletnią zakopiańską nauczycielkę. Rodzinie oraz bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia - czytamy na stronie internetowej zakopiańskiego magistratu, który poinformował o śmierci Krystyny Cicirko.

Data pogrzebu Krystyny Cicirko nie jest jeszcze znana.

