2 stycznia na prywatnej posesji przy ul. Czarnogórskiej w Olkuszu doszło do pożaru przyczepy kempingowej, w którym zginęła 76-letnia kobieta.

Wstępne ustalenia wskazują, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia było nieumyślne zaprószenie ognia. Na obecnym etapie śledztwa wykluczono udział osób trzecich.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu pod nadzorem prokuratury.

Seniorka zginęła w pożarze przyczepy kempingowej. Wstępnie ustalili przycznę tragedii

Przed tygodniem służby ratunkowe zostały zaalarmowane o pożarze przyczepy kempingowej na terenie prywatnej posesji w Olkuszu. Kiedy pierwsze zastępy straży pożarnej dotarły na ulicę Czarnogórską, ogień trawił już całą konstrukcję. Strażacy natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej, starając się jak najszybciej opanować płomienie i nie dopuścić do ich rozprzestrzenienia.

Po opanowaniu żywiołu strażacy weszli do środka, aby dokładnie przeszukać pogorzelisko. To właśnie wtedy dokonali wstrząsającego odkrycia. Po ugaszeniu pożaru, natrafiono wewnątrz przyczepy na częściowo zwęglone zwłoki 76-letniej mieszkanki Olkusza. Na miejsce natychmiast wezwano policję oraz prokuratora. Teren został zabezpieczony, a policyjny technik kryminalistyki przystąpił do przeprowadzania oględzin i zbierania śladów, które mogą pomóc w wyjaśnieniu tej tragedii.

Jak informuje małopolska policja, na obecnym etapie śledztwa wykluczono, aby do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie. Wstępne ustalenia wskazują, że prawdopodobną przyczyną pożaru było nieumyślne zaprószenie ognia przez samą 76-latkę. Scenariusz ten będzie jednak szczegółowo weryfikowany w toku dalszych czynności procesowych.

Prokuratura wyjaśnia śmierć 76-latki w płomieniach

Decyzją prokuratora ciało zmarłej kobiety zostało zabezpieczone do dalszych badań. Sekcja zwłok ma dać ostateczną odpowiedź na pytanie o bezpośrednią przyczynę jej śmierci. Jednocześnie, aby precyzyjnie ustalić, jak doszło do wybuchu pożaru i co było jego źródłem, na miejscu zdarzenia przeprowadzono dodatkowe oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Jego opinia będzie kluczowa dla śledczych.