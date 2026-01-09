W sobotę 10 stycznia o godz. 11:00 na zakopiance w Głogoczowie rozpocznie się protest, który spowoduje duże utrudnienia w ruchu.

Blokada potrwa około dwóch godzin i będzie polegać na cyklicznym zatrzymywaniu ruchu.

Protestujący sprzeciwiają się planowanym wariantom przebiegu drogi ekspresowej S7, które ich zdaniem nie rozwiązują problemów komunikacyjnych regionu.

Na zakopiance kierowców czeka drogowy armagedon. Protest w dniu konkursu skoków narciarskich

Organizatorzy protestu nieprzypadkowo wybrali sobotę, 10 stycznia na zorganizowanie blokady. W ten weekend w Zakopanem odbywają się zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, przyciągające rzesze kibiców z całej Polski. Nałożenie się tych dwóch wydarzeń gwarantuje ekstremalne natężenie ruchu.

Blokada w Głogoczowie będzie polegała na cyklicznym wchodzeniu na przejście dla pieszych i zatrzymywaniu ruchu na kilkanaście minut. Choć akcja ma potrwać dwie godziny, jej skutki mogą być odczuwalne znacznie dłużej, a korki mogą ciągnąć się przez wiele kilometrów. Protest zacznie się o godz. 11.00.

Mieszkańcy protestują przeciwko planom GDDKiA. Chodzi o budowę trasy S7

Iskrą zapalną, która doprowadziła do zapowiedzi protestu, są plany budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków–Myślenice. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła kilka wariantów przebiegu nowej trasy, jednak zdaniem mieszkańców i lokalnych samorządowców żaden z nich nie jest satysfakcjonujący. Jak podnoszą protestujący, proponowane rozwiązania nie tylko nie rozwiązują istniejących problemów komunikacyjnych, ale wręcz generują nowe. Obawiają się oni, że budowa drogi w planowanym kształcie doprowadzi do wyburzeń, podziału miejscowości, a także zwiększenia hałasu i zanieczyszczeń, nie oferując w zamian realnej poprawy płynności ruchu w ich regionie. Mieszkańcy czują się ignorowani w procesie planistycznym i podkreślają, że sobotni protest to wyraz ich desperacji i walki o przyszłość swoich małych ojczyzn. Domagają się ponownych analiz i wypracowania wariantu, który będzie kompromisem uwzględniającym potrzeby wszystkich stron, a nie tylko tranzytu.

Protest na zakopiance. Policja wyznaczyła objazd

i Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe