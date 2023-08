85-letni Łapicki ożenił się z 25-latką! Ich ślub wywołał wielki skandal. Po śmierci aktora wyszła na jaw szokująca prawda

Sebastian Fabijański przyznał się, że nie płaci alimentów na syna! Powód zaskakuje! Co na to Maffashion?

Andrzej Łapicki i Kamila Mścichowska byli w sobie zakochani na zabój. Tak przynajmniej przekonywali Polaków, biorąc ślub mimo ogromnej różnicy wieku. On miał 85 lat, a ona 25 lat. Dzieliło ich więc 60 lat. Ani to, ani okrutne plotki krążące w przestrzeni publicznej, nie przeszkodziły ich miłości. Para nie zważała też na powszechną wówczas krytykę. Początki ich związku były urocze. Mścichowska była teatrolożką, a Łapicki, jak wiadomo, wybitnym aktorem. Współpracowali z czasopismem "Teatr", połączyła ich pasja do kultury oraz sztuki. Wkrótce relacja przerodziła się w coś głębszego, przestała być jedynie zawodowa. Łapicki i Mścichowska nie zamierzali tego ukrywać i chętnie występowali na łamach kolorowej prasy. Udzielali wywiadów, rozmawiali z dziennikarzami.

Łapicki i Mścichowska wzięli ślub w 2009 roku, choć dzieliło ich 60 lat różnicy. Trzy lata później aktor zmarł

Andrzej Łapicki i Kamila Mścichowska wzięli ślub 5 czerwca 2009 roku. Niestety, trzy lata później - 21 lipca 2012 roku - Andrzej Łapicki zmarł, w wieku 88 lat, a Kamila tym samym została młodą wdową.

"On po prostu odrzucał starość. Dla niego to było upokorzenie, na które się nie godził. Jak to kiedyś napisał Czesław Miłosz: Przemijanie - jestem przeciw (...) Ożenił się z młodą dziewczyną, która - co normalne - miała swoje zawodowe ambicje, a to się ojcu za szczególnie nie podobało. Jak napisałam we wstępie do 'Dzienników' ojca, które niedawno się ukazały, jego nieuchronne rozczarowanie tym małżeństwem wynikało z tego, że dziś nie ma już kobiet skrojonych na XIX-wieczną modłę. Ale jeśli jeszcze przez jakiś czas był szczęśliwy, to dlaczego miałabym to oceniać?", wspominała Zuzanna Łapicka, córka aktora, w rozmowie z „Wysokimi Obcasami Ekstra”.

Krótko po śmierci Łapickiego na jaw wyszły szokujące fakty. Okazuje się, że mężczyzna miał zaskoczyć swoją ukochaną. O tej sprawie plotkuje się do dziś!

85-letni Łapicki wziął ślub z 25-latką. Po jego śmierci na jaw wyszły szokujące fakty

Gdy Łapicki zmarł, szybko w mediach zaczęto spekulować, czy Kamila Mścichowska, a właściwie już Łapicka, otrzyma spadek. Później okazało się, że aktor miał pominąć ją w testamencie! To był prawdziwy szok. Kobieta, według medialnych doniesień, miała nie dostać ani grosza. 28-latka niedługo później zniknęła ze świata show-biznesu, ale nie zrezygnowała z siebie. Podjęła studia doktoranckie z iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Dziś nadal stroni od mediów, choć prowadzi bloga o kulturze i sztuce. Zdarzają jej się współprace z czasopismami. Ma 39 lat. O jej związku z Łapickim do dziś zdarza się ludziom plotkować. W końcu był jednym z najbardziej barwnych i kontrowersyjnych w polskim show biznesie.

