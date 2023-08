i Autor: Shutterstock

Czyste okna

Łebski patent na mycie okien bez smug. Tego nie powiedzą Ci w sklepie. Ten trik to pewniak. Z tego triku korzystają profesjonaliści

Mycie okien to w wielu polskich domach całodniowy rytuał. Szorowanie ram, doczyszczanie szyb i walka z pojawiąjącymi się smugami oraz zaciekami. To wcale nie musi tak wyglądać i wcale nie musisz kupować drogich detergentów oraz specjalistycznych urządzeń do mycia szyb. Przyda się to, co masz w domu. W ten sposób umyjesz okna o wiele szybciej, a na szybach nie będą powstawać zacieki i smugi.