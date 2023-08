Koperek możesz posadzić nawet we wrześniu. Nie zapomnij o ważnej wskazówce od ogrodników, a koperek z pewnością wzejdzie

Jak uprawiać koperek? Ważne porady

Dobra wiadomość dla spóźnialskich jest taka, że koperek można siać nawet do września. Niektórzy, przy dobrej pogodzie, sieją go nawet w listopadzie. Możesz uprawiać go zarówno w ogrodzie lub na działce oraz w skrzynce w doniczce. Najczęściej do sadzenia koperku wykorzystuje się pędy kopru ogrodowego. Koperek najczęściej sadzi się od kwietnia do czerwca, ale jeżeli warunki atmosferyczne sprzyjają to z powodzeniem możesz zdecydować się na wysiew także jesienią. Warto jednak mieć na uwadze, że koperek nie lubi gwałtownych zmian temperatury. Koperek wysiany jesienią zakiełkuje na wiosnę, Warto go sadzić w około 20/30 cm odstępach. Po zasianiu przykryj go cienką warstwą ziemi regularnie podlewaj. Jest to bardzo ważne, koperek nie lubi suszy, nawet krótkotrwałej. Najlepiej rośnie w przepuszczalnej i żyznej glebie o pH zbliżonym do obojętnego. Jednym z problemów w uprawie koperku są mszyce. Szkodniki pojawiają się bardzo często na sadzonka i bywają trudne do usunięcia. Tutaj przeczytaj o domowych opryskach na mszyce, która sprawdzą się podczas uprawy koperku.

