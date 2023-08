i Autor: Shutterstock Czyszczenie toalety

Czysty dom

Znajoma sprzątaczka zdradziła trik na wyczyszczenie deski klozetowej. "Robię to, gdy nie mam przy sobie kupnych detergentów". Muszla zalśni czystością, a żółte plamy z toalety odejdą w niepamięć

Jak wyczyścić żółte plamy z muszli klozetowej. Toaleta to zdecydowanie jedno z tych miejsc, w którym należy regularnie dbać o czystość. Jednym z najtrudniejszych do usunięcia zabrudzeń są żółte plamy z kamienia na muszli klozetowej. Często nawet szorowanie chemicznymi detergentami nie daje sobie z nimi rady. Znajoma sprzątaczka podzieliła się z nami trikiem, którego sama używa. To zaskakujący sposób, który doczyści muszlę klozetową, aż ta zalśni.