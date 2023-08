i Autor: Shutterstock

Ekologiczne porządki

Wzór pasta wyczyści spód patelni w 30 minut. Rozwiązanie dla tych, którzy z bezradności załamują ręce. Patelnia będzie jak nowa za 4 zł

Czyszczenie spodu patelni to wbrew pozorom wcale nie jest łatwe zadanie. Zwłaszcza jeśli jest on pokryty warstwą przypalonego tłuszczu i jedzenia. Na szczęście istnieje skuteczny sposób na wyczyszczenie patelni. Ta domowa pasta doskonale nadaje się do czyszczenia spodu patelni. W kilka minut usunie z niego nawet przypalony tłuszcz. Patelnia będzie wyglądać jak nowa.