Oszczędzaj prąd latem Tych urządzeń nigdy nie odłączaj od prądu. Zamiast oszczędzić - zapłacisz. Lista sprzętów

Panuje przekonanie (całkiem słuszne), że niektóre urządzenia powinny być odłączane od prądu po skończonej pracy. Pozwala to zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć rachunki za zużycie energii. Dotyczy to między innymi ładowarek. Jednak, jak się okazuje nie wszystkie sprzęty domowe powinny być wyłączane z prądu. Nie każdy potencjalny pożerać energii elektrycznej można wyłączać z zasilania na noc. Nie tylko nie zaoszczędzimy w ten sposób pieniędzy, a możemy się także narazić na dodatkowe koszty. Zobacz, które sprzęty lepiej pozostawić w gniazdku.

Lista urządzeń, które powinny być stale podłączone do prądu

Telewizory OLED

Jak podaje portal "polski obserwator" telewizory typu OLED oferują bardzo dobrą jakość obrazu, a po pewnym czasie od wyłączenia uruchamia się w nich program pielęgnacyjny. Jeżeli wyłączysz zasilanie to zostanie on przerwany. To z kolei niesie ryzyko zepsucia sprzętu.

Routery

Również routery należą do urządzeń, których nie powinno odłączać się od zasilania. Każde jednorazowe wyłączeniu mu prądu sprawia, że urządzenie do niego podłączone ponownie się konfiguruje.

Drukarki atramentowe

Według ustaleń portalu "polski obserwator" głowice drukarek atramentowych są regularnie czyszczone. Dzieje się to za każdym razem gdy urządzenie ponownie jest podłączane do prądu. Proces ten zużywa dużo atramentu dlatego nie powinno się go przeprowadzać zbyt często.

