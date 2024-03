Zawsze sieję je w moim ogrodzie. Odstraszają krety i nornice z moich rabatek. Posadź te letnie kwiaty teraz, a latem zachwycą Cię zapachem i bujnym kwiatostanem

Zawsze sadzę je w swoim ogrodzie. Latem nie mam problemów ze szkodnikami

Aksamitki to przepięknie kwiaty, który zachwycają nas swoim zapachem. Mają przepiękne kwiaty w żółtym lub ciemna pomarańczowym kolorze. Aksamitki ozdobią każdą rabatkę. Są one odporne na warunki atmosferyczne i dobrze znoszą przerwy w dostawie wody. Nie są trudne w uprawie i nawet początkujący ogrodnicy sobie z nimi poradzą. Zapach aksamitek jest intensywny i potrafi unosić się po całej rabatce. To właśnie ich zapach jest jednym z powodów, dla których powinnaś posiać aksamitki na swoich grządkach. Odstrasza on wszelkiego rodzaju szkodniki. Grządki, na których rosną aksamitki wolne są od nornic i mszyc. To jednak nie wszystko, również kret unikają zapachu tych kwiatów.

Kiedy siać aksamitki?

Jeżeli planujesz siew aksamitek z nasion to wczesna wiosna jest najlepszą porą. Nasiona aksamitek trzeba wpierw posiać w donicach lub w skrzynkach z ziemią. Kwiaty już po kilkunastu dniach zaczną kiełkować. Aksamitki sadź w ziemi wymieszanej z piaskiem oraz torfem. Nasiona umieść w wilgotnej ziemi w równomiernych odstępach, a donicę ustaw w dobrze nasłonecznionym miejscu. W połowie maja możesz je przesadzić do ziemi w ogrodzie. Aksamitki najlepiej rosną w nasłonecznionych miejscach, gdzie nie ma dużej wilgoci.

