„Lista 100 najbogatszych? Nie – to sponsorzy Trzaskowskiego!” Biejat ujawnia

– Wprowadźmy limity na wpłaty na kampanię w wysokości dwukrotności pensji minimalnej po to, żeby zakończyć z tym lobbingiem – mówiła. – To jest element wpływania na polityków, zachęcania ich do tego, żeby budowali państwo dla milionerów, a nie dla klasy średniej.

Mówi też o nowelizacji ustawy o lobbingu:

– Zbyt często już widziałam tych lobbystów, którzy bez żadnej kontroli wpływają na to, jak głosują posłowie i senatorowie. Czas z tym skończyć – podkreśliła.