Goryli amant wyruszył na randkę życia. Bwana założy rodzinę w Szwajcarii

Opiekunowie Bwany przez tydzień pracowali ze zwierzakiem aby przygotować go na podróż do Szwajcarii. − Nasz goryl to bardzo pojętny uczeń i doskonale sobie poradził – poinformowało zoo.

Bwana podczas podróży miał zapewnioną dużą ilość wody i lunchbox w rozmarze… XXXXL wypełniony przysmakami, takimi jak pomidory, ogórki, cykoria, jabłka, seler naciowy, sałata rzymska, pestki dyni. Apetyt dopisywał mu przez całą drogę.

Bwana podczas trasy wykazywał duże zainteresowanie otoczeniem. Na stacjach benzynowych z ciekawością obserwował zmieniające się krajobrazy. Goryl w połowie marca skończył 18 lat (do Warszawy przyjechał z Amsterdamu w 2014 roku. Osiągnął pełnoletniość i przyszedł czas na założenie rodziny.

W Warszawie pożegnali go dwaj zatwardziali kawalerowie 25-letni stateczny Azizi i 16-letni lekko próżny gwiazdorek Wiking, który uwielbia pozować do zdjęć niczym model. Czy wkrótce będą mieli nowego towarzysza? To na razie tajemnica. Ale można się spodziewać, że zoo szykuje niespodziankę.

– Przekonamy się już niedługo – mówi krótko rzeczniczka zoo Aleksandra Łozowska.

