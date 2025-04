Małgorzata Pruszyńska była częścią znanego wokalnego trio, które tworzyła razem z Darią Druzgałą, Beatą Kacprzyk oraz Anną Mamczur. Ich debiut przypadł na końcówkę lat 90., kiedy to scena popowa w Polsce tętniła życiem. Choć "De Su" miało na koncie zaledwie kilka przebojów, ich charakterystyczny styl oraz kobiece brzmienie szybko zdobyły uznanie. Największy rozgłos przyniósł im wspomniany utwór "Kto wie", który od lat emitowany jest w radiu w okresie świątecznym i traktowany jako polski odpowiednik takich klasyków jak "Last Christmas" czy "All I Want for Christmas Is You".

Nie żyje Małgorzata Pruszyńska

Wiadomość o śmierci Małgorzaty Pruszyńskiej w mediach pojawiła się 17 kwietnia 2025 roku. Informacje przekazana została przez grupę Varius Manx i została potwierdzona również przez córkę kobiety - Jasminę. Dziewczyna wyjawiła, że jej "wspaniała mama" zmarła 16 kwietnia 2025 roku. Nie napisane zostało jednak co było przyczyną śmierci.

Była nie tylko wspaniałą matką, ale także utalentowaną piosenkarką, która poruszyła wielu z Was swoją muzyką. W nadchodzących dniach powiem więcej. Proszę Was o zrozumienie, że potrzebuję teraz czasu, aby oswoić się z tą stratą - czytamy w przejmującym wpisie.

Zespół Varius Manx również w swoich mediach społecznościowych dodał przejmujący wpis. Małgorzata Pruszyńska współpracowała bowiem z muzykami na początku swojej kariery.

Dzisiaj dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Nasza koleżanka Gosia Pruszyńska z De Su odeszła... Gosiu pisałaś, że 'życie cudem jest'... Niech te piękne słowa niosą miłość i pokój u ludzi... – można przeczytać w oświadczeniu zespołu.

Jej odejście to wielka strata dla polskiej muzyki i fanów, którzy dorastali przy dźwiękach jej piosenek. "De Su" to zespół, który nie pojawił się znikąd i nie zniknął bez śladu. Jego muzyczne dziedzictwo żyje dalej, a głos Małgorzaty Pruszyńskiej rozbrzmiewać będzie z pewnością przez wiele lat.

