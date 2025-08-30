Już po pogrzebie Marcela Łozińskiego. Niezwykła urna przyciągała wszystkie spojrzenia. Bez złoceń, bez zdobień

O śmierci Marcela Łozińskiego poinformował Feliks Falk.

Smutna wiadomość: Marcel Łoziński nie żyje. Mój przyjaciel od dziecka, dzięki któremu zostałem filmowcem. Wspaniały reżyser filmów dokumentalnych. Ogromna strata! - napisał na swoim facebookowym koncie.

29 sierpnia dodał:

Pożegnaliśmy dzisiaj Marcela Łozińskiego. Smutno.

Pogrzeb Marcela Łozińskiego odbył się w piątek 29 sierpnia o godz. 13:00 na Powązkach Wojskowych w Warszawie. To była bardzo wzruszająca uroczystość, która jednak rozpoczęła się już dzień wcześniej, w czwartek 28 sierpnia, w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. To tam odprawiono mszę w intencji zmarłego - "od filmowców", jak napisał ks. Andrzej Luter na Facebooku.

Pogrzeb Marcela Łozińskiego

Na uroczystościach pogrzebowych Łozińskiego nie zabrakło Feliksa Falka, był też Andrzej Seweryn. Żałobnicy, ubrani elegancko lub w czarne stroje, przybyli tłumnie, by oddać hołd 85-letniemu, bardzo doświadczonemu i cenionemu artyście.

Gdy ktoś nie mógł się pojawić, wysłał wieniec. Tak było w przypadku Rafała Trzaskowskiego oraz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Kwiaty ozdobione biało-czerwonymi wstęgami natychmiast rzucały się w oczy.

W miejscu ostatniego pożegnania ustawiono zdjęcie reżysera, do którego pozował z lekkim uśmiechem. Ujęcie było kolorowe, a nie czarno-białe. Jednak największe wrażenie robiła niezwykła urna z prochami artysty.

Była zupełnie inna od tych, które można oglądać w trakcie pogrzebów, zwłaszcza znanych osób. Urna miała lekko ceglasty kolor i była wykonana z gliny. Na niej wyryto imię i nazwisko zmarłego oraz lata urodzenia i śmierci. Nie było złoceń, żadnego srebra, eleganckiego drewna, bogatych dodatków. A jednak urna przyciągała wzrok, sprawiając wrażenie ponadczasowej.

Pochówek miał charakter świecki - nie było na nim księdza ani znaków krzyża.

Piękne pożegnanie

Na pogrzebie Marcela Łozińskiego była obecna realizatorka wizji w Telewizji Polskiej Anna Sadzińska, która opisała uroczystość ostatniego pożegnania artysty w sieci. Było niezwykle wzruszająco.

To był najpiękniejszy pogrzeb, na jakim dotychczas byłam. Marcela żegnała rodzina: synowie Paweł, Michał, Tomasz, synowe, wnuki, żona, przyjaciele i reprezentanci Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i szkoły dokumentu, Szkoła Wajdy. Ja przepłakałam całe pożegnanie w kaplicy na Powązkach, taka ze mnie beksa, co się wzrusza i łzy się leją... Ale trudno, żeby się nie lały, kiedy odszedł ktoś dla mnie ważny... mój M I S T R Z filmu dokumentalnego - wyznała na swoim profilu na Facebooku.

