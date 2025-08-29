Katastrofa F-16 w Radomiu. Maciej Krakowian miał być gościem w Pytaniu na śniadanie. Nie odpowie na ważne pytania

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-08-29 16:41

Właśnie na jaw wyszło, że w piątek, 29 sierpnia 2025 roku major Maciej "Slab" Krakowian miał być gościem w "Pytaniu na śniadanie". Niestety, do wizyty nie doszło, bo pilot zginał katastrofie F-16 w Radomiu. Jeden z prowadzących śniadaniówki TVP ujawnia, na jakie tematy już nie porozmawia z tragicznie zmarłym majorem Krakowianem.

Nagła śmierć majora Macieja "Slaba" Krakowiana poruszyła całą Polskę. Przystojny pilot miał tylko 35 lat. Zostawił po sobie wdowę, lekarkę wojskową i 4-letnich bliźniaków. Major w czwartek, 28 sierpnia w 2025 r. ćwiczył do pokazów lotniczych AirShow w Radomiu, które miały się odbyć w weekend. Okazuje się, że w piątkowy poranek Krakowian miał być gościem "Pytania na śniadanie". Przejęty Robert Stockinger ujawnił, o czym mieli rozmawiać. 

Wstrząsające nagrania z katastrofy F-16 w Radomiu

Major Maciej "Slab" Krakowian zginął za sterami samolotu, który znał, "jak własną kieszeń". Jak dotąd nie wyjaśniono przyczyn, dla których F-16 nagle runął na ziemię. Nagrania z tej katastrofy są wstrząsające. Jedno z wideo nich zamieścił na swoim Instastory Robert Stockinger. Okazało się, że prowadzący miał rozmawiać z majorem Krakowianem w piątkowy poranek w śniadaniówce TVP.  

Mieliśmy rozmawiać o Air Show, jak się przygotowuje...

- zdradził "Faktowi" przejęty Robert Stockinger.

Potworne sceny na treningu przed Air Show w Radomiu. Major Maciej Slab" Krakowian miał być jutro naszym gościem w programie. Wyrazy współczucia dla rodziny. To się nie mieści w głowie

- napisał Robert Stockinger na InstaStories.

O tym major Krakowian miał opowiedzieć w Pytaniu na śniadanie

Robert Stockinger w rozmowie z Faktem ujawnił o czym miał rozmawiać z majorem Krakowianem w "Pytaniu na śniadanie". Tematem porannego wywiadu miały być o przygotowania do Air Show. Stockinger miał także zapytać pilota o jego receptę na sukces.

Maciej "Slab" Krakowian był doświadczonym pilotem. Swoją pasję szkolił m.in. w USA. 

Mieliśmy rozmawiać o Air Show, jak się przygotowuje i co pokaże, a także o jego drodze do stania się pilotem. 

- powiedział smutny Robert Stockinger w rozmowie z Faktem.

