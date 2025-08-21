Nie żyje Marcel Łoziński. Miał 85 lat. Smutne wieści przekazał jego przyjaciel

Marcel Łoziński zmarł 20 sierpnia 2025 r. Niedawno, bo w maju, świętował swoje 85. urodziny. Niestety 3 miesiące później na facebookowym profilu Feliksa Falka pojawiła się przykra informacja.

Smutna wiadomość: Marcel Łoziński nie żyje. Mój przyjaciel od dziecka, dzięki któremu zostałem filmowcem. Wspaniały reżyser filmów dokumentalnych. Ogromna strata! - czytamy w sieci.

Falk nie zdradził przyczyny śmierci przyjaciela.

Marcel Łoziński nie żyje. Był doskonałym filmowcem

Łoziński urodził się 17 maja 1940 r. - nie w Polsce, a w Paryżu. Jego rodzice byli emigrantami. Marcel studiował jednak w ojczyźnie i tutaj zrobił karierę. Jako 25-latek skończył studia na politechnice w Warszawie, pracował jako inżynier dźwięku. Ale to było dla niego za mało. Gdy miał 27 lat poszedł więc na kolejne studia - tym razem wybrał reżyserię w Łodzi.

Nie wszystko szło jak po maśle, ale w końcu w 1971 r. został reżyserem z tytułem i dyplomem. Od momentu, gdy zaczął tworzyć własne filmy, miał na pieńku z cenzurą. W 1980 r. z tego powodu usunięto do z warszawskiej Wytwórni Filmów Dokumentalnych.

Mimo problemów nie poddawał się i tworzył. Swój najlepszy i najbardziej nagradzany film wyreżyserował w latach 90., po przemianie ustrojowej. Za "89 mm od Europy" otrzymał nominację do Oscara w 1994 r.

Łoziński tworzył własne produkcje, ale uczył też tego fachu innych. Był wykładowcą w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy.

Życie jest jak film dokumentalny. Patrzę tak sobie ciągle na ten film dokumentalny bez myślenia o końcu, bo nie wiem, ile jeszcze taśmy zostało w kasecie - mówił w 2020 roku.

Odszedł 5 lat później. W sumie nakręcił ponad 20 filmów dokumentalnych.

"Ogromny smutek", "Bardzo współczuję!", "Fatalna wiadomość i żal wielki" - piszą fani reżysera.

