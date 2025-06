Nie żyje gwiazda popularnego show. To od niej zaczęła się era „Perfekcyjnej Pani Domu”

W duecie z Aggie MacKenzie, Kim Woodburn pokazała milionom widzów, że brud nie zna granic, a zaniedbane mieszkania potrafią kryć więcej tajemnic niż niejedna kryminalna sprawa. Ich program był mieszanką edukacyjnego reality show, brutalnej szczerości i osobistego uroku. Kim nie owijała w bawełnę – jeśli w kuchni roiło się od bakterii, mówiła to wprost, a jej słynne „This is absolutely disgusting!” stało się memem na długo przed erą TikToka.

Jak potwierdził rzecznik Kim, gwiazda odeszła po krótkiej chorobie:

Z ogromnym smutkiem informujemy, że nasza ukochana Kim Woodburn odeszła wczoraj po krótkiej chorobie. Kim była niezwykle życzliwą, troskliwą, charyzmatyczną i silną osobą

– czytamy w oficjalnym komunikacie.

Czystość jako styl życia. Dziedzictwo Kim Woodburn

Choć Woodburn w ostatnich latach pojawiała się rzadziej na ekranie, do końca pozostała rozpoznawalna i cytowana – zwłaszcza w brytyjskich mediach rozrywkowych. Była też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej charakterystyczny styl: kok upięty wysoko, lateksowe rękawice i cięty język, zapisał się na stałe w historii telewizji. A to, co wydawało się kiedyś tylko sprzątaniem, stało się społecznym fenomenem – zarówno na Wyspach, jak i w Polsce.

Od Woodburn do Rozenek – jak Brytyjka wpłynęła na polską „Perfekcyjną”

Małgorzata Rozenek-Majdan, zanim stała się pełnoprawną celebrytką i jedną z najpopularniejszych gwiazd show-biznesu, zasłynęła właśnie dzięki programowi „Perfekcyjna Pani Domu”, który był polską odpowiedzią na brytyjski hit z Kim Woodburn. Choć Rozenek była bardziej elegancka i stonowana w przekazie niż ekscentryczna Brytyjka, cel programu był ten sam – nauczyć Polaków, jak nie dać się zagracić życiu.

Program Rozenek, emitowany w TVN, cieszył się ogromną popularnością i na dobre ukształtował wizerunek „Perfekcyjnej” – pedantycznej, zorganizowanej, ale i empatycznej kobiety, która potrafi odmienić każde mieszkanie i każdą panią domu. To właśnie dzięki temu formatowi Małgorzata zrobiła pierwszy, spektakularny krok na swojej medialnej ścieżce.