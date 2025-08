Zamiast urodzin, będzie pogrzeb. Wielka gwiazda USA nie żyje! Długo walczyła z chorobą

Loni Kaye Anderson urodziła się 5 sierpnia 1945 r. w Saint Paul w stanie Minnesota. Karierę rozpoczęła w musicalowym teatrze już jako dziecko, a na dużym ekranie zadebiutowała w 1966 r. w filmie Nevada Smith. Przez dużą część lat 70. miała trudności z pracą aktorską, aż w końcu występowała gościnnie w serialach takich jak S.W.A.T., The Bob Newhart Show i Three’s Company. Przełomem była dla niej rola Jennifer Marlowe — eleganckiej i inteligentnej recepcjonistki w sitcomie WKRP in Cincinnati (1978–1982). Za tę rolę zdobyła dwie nominacje do nagród Emmy i trzy do Złotych Globów. Serial zdobył łącznie 10 nominacji Emmy.

Po zakończeniu udziału w WKRPy, Anderson kontynuowała karierę w telewizji i filmie. Wystąpiła m.in. w filmie Stroker Ace (1983) u boku Burt Reynoldsa, w telewizyjnych produkcjach The Jayne Mansfield Story i White Hot: The Mysterious Murder of Thelma Todd, a także w serialach takich jak Nurses, Sabrina, the Teenage Witch oraz Ladies of the ’80s: A Divas Christmas (ostatnia rola – 2023). W 1995 roku opublikowała autobiografię My Life in High Heels. Ponadto była działaczką na rzecz świadomości chorób płuc — zwłaszcza przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD). Szczegóły poniżej.

Życie prywatne pod okiem mediów. Loni Anderson cały czas była na świeczniku w Stanach Zjednoczonych

Loni Anderson była czterokrotnie zamężna. Jej znane związki to małżeństwo z aktorem Burt Reynolds (1988–1994), z którym adoptowała syna Quinton. Wcześniej była żoną Bruce’a Hasselberga i Rossa Bickella. Od 2008 roku pozostawała w związku z muzykiem Bobem Flickiem z zespołu The Brothers Four. Rozwód z Reynoldsem znalazł szeroki oddźwięk w mediach tabloidowych, ale Anderson później wspominała, że wspólny syn był dla niej najważniejszą częścią tego związku.

Loni Anderson zmarła 3 sierpnia 2025 roku w Los Angeles, dwa dni przed swoimi 80. urodzinami, po „ostrej, przedłużającej się chorobie”. Zmarła w szpitalu, otoczona rodziną. Informację potwierdzili rzeczniczka Cheryl J. Kagan oraz najbliżsi kobiety. Po śmierci aktorki media oraz koledzy z branży złożyli jej hołd, podkreślając nie tylko jej talent i urok ekranu, ale także podejście jako osoba świadoma i zaangażowana społecznie. Morgan Fairchild, Barbara Eden i inni opisali ją jako ciepłą, pełną klasy i oddaną rodzinie. Tymczasem to, z czego zostanie zapamiętana, to na pewno rola Jennifer Marlowe, która stała się symbolem złamania stereotypu „głupiej blondynki”. Anderson była postrzegana jako ikona: piękna, inteligentna i niezależna — długo po zakończeniu emisji WKRP. Jej wkład w kulturę telewizyjną pozostanie niezapomniany.

Sonda Straciłeś ostatnio kogoś bliskiego? Niestety tak Nie