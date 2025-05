Sonia Szklanowska nie żyje, gwiazdy przerywają milczenie. Agnieszka Kotońska opublikowała długi wpis

Sonia Szklanowska zmarła 17 maja, a dzień później najbliżsi potwierdzili tę informację. 20 maja prokuratura oświadczyła, że 25-letnia influencerka i piosenkarka targnęła się na własne życie. Do dramatu doszło w jej rodzinnym domu. Na 24 maja zaplanowano pogrzeb Soni, który odbędzie się w miejscowości, w której mieszkają jej rodzice.

Znajomi i fani Soni w sieci mówią wprost - jej śmierć mogła mieć związek z hejtem, którego doświadczała. O hejcie mówi się coraz więcej, ale to nie sprawia, że zachowania internautów się zmieniają. Zauważają to wszystkie gwiazdy, które są "na świeczniku".

Kotońska na swoim InstaStory opublikowała długi wpis dotyczący Soni, hejtu, który ją spotkał i wystosowała do internautów apel.

Historia Soni, której nie ma już z nami, poruszyła mnie bardzo mocno. Dogłębnie. Obcy ludzie wtrącali się w jej życie, komentowali sprawy, które ich w ogóle nie dotyczyły. A przecież Sonia - piękna, mądra, utalentowana - powinna dziś być tutaj z nami. Powinna się uśmiechać, tworzyć, żyć. A jest w zupełnie innym miejscu, niż powinna. Dlatego proszę Was: zanim coś napiszecie - pomyślcie. Przemyślcie to dwa razy. Bo po drugiej stronie ekranu siedzi człowiek . Człowiek, który czuje. Który kocha. Który się stara. Który nie zasługuje na to, by go niszczyć słowem. Zanim wyślesz kolejny hejt - zapytaj siebie: czy to ma sens? Czy naprawdę warto ranić drugiego człowieka , tylko dlatego, że jest inny, że się wyróżnia, że odważył się być sobą? - napisała.

Z kolei Anna Wendzikowska wspomniała o Soni w rozmowie ze Światem Gwiazd:

To jest tragiczne, bo to jest taki moment w depresji, że wydaje się, że już nic się nie zadzieje, nie ma światełka w tunelu, ale ona miała 25 lat… (…) Mi zawsze pomagało takie zdanie, które mówił mój tata. Mówił tak: "I tak tam wszyscy zmierzamy, i tak nas to wszystkich czeka, więc po co to przyspieszać, może się jeszcze coś fajnego po drodze wydarzy". I w najgorszych momentach mi to pomaga, że sobie myślę: "a jeszcze może coś jest do przeżycia". Ale dziwię się komuś tak młodemu, jaki to musiał być ból straszny i jakie poczucie bezsensu.