Stanisław Sojka zmarł nagle, 21 sierpnia 2025 roku, tuż przed swoim występem na festiwalu w Sopocie. Wieść o jego śmierci sprawiła, że cała Polska wstrzymała oddech. Wielu fanów chciałoby pożegnać swojego muzycznego idola i wypatruje informacji o pochówku. Zapadły już pierwsze, najważniejsze decyzje, dotyczące pogrzebu wielkiego artysty.

Szczegóły pogrzebu Stanisława Sojki

Jak ustalił "Fakt", zapadła decyzja, że uroczystość pogrzebowa Stanisława Soyki będzie miała charakter państwowy i odbędzie się w drugim tygodniu września.

Trudno jeszcze mówić o konkretnej dacie, wszystko jest ustalane, natomiast będzie to drugi tydzień września, a uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter państwowy. Stanisław Soyka spocznie na warszawskich Powązkach

- przekazała w/w portalowi osoba z otoczenia artysty.

Sprawę pogrzebu znacząco opóźniło śledztwo prokuratury. O okoliczności śmierci Stanisława Soyki pytany był m.in. manager gwiazdy, prokuratura nie wyklucza wezwania także innych świadków. Na wniosek organów ścigania, w poniedziałek 25 sierpnia 2025 roku przeprowadzono także sekcję zwłok artysty. Na razie nieznane są ostateczne wnioski prokuratora.

Niezapomniany Staszek Soyka

Polska publiczność nigdy nie zapomni wieczoru w Sopocie, podczas którego na zawsze odszedł legendarny Staszek Sojka. Pozostały po nim liczne albumy i nagrania koncertowe. Soyka wystąpił w wielkich duetach, solo, skomponował też muzykę do wybranych sonetów Shakespeare’a. Był muzykiem wszechstronnym i - jak podkreślają wszyscy, którzy go znali - bardzo ciepłym, serdeczny człowiekiem. Sojka doczekał się czterech synów.