Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia 2025 roku. Z powodu śledztwa, wszczętego przez prokuraturę i zleconej sekcji zwłok, rodzina nie mogła od razu zaplanować pogrzebu. Jednak jak ustalił "Fakt", zapadły już najważniejsze decyzje, dotyczące ostatniej drogi wielkiego artysty. Poznaj szczegóły.

Stanisław Sojka zmarł nagle, 21 sierpnia 2025 roku, tuż przed swoim występem na festiwalu w Sopocie. Wieść o jego śmierci sprawiła, że cała Polska wstrzymała oddech. Wielu fanów chciałoby pożegnać swojego muzycznego idola i wypatruje informacji o pochówku. Zapadły już pierwsze, najważniejsze decyzje, dotyczące pogrzebu wielkiego artysty. 

Szczegóły pogrzebu Stanisława Sojki

Jak ustalił "Fakt", zapadła decyzja, że uroczystość pogrzebowa Stanisława Soyki będzie miała charakter państwowy i odbędzie się w drugim tygodniu września.

Trudno jeszcze mówić o konkretnej dacie, wszystko jest ustalane, natomiast będzie to drugi tydzień września, a uroczystość pogrzebowa będzie miała charakter państwowy. Stanisław Soyka spocznie na warszawskich Powązkach

- przekazała w/w portalowi osoba z otoczenia artysty. 

Sprawę pogrzebu znacząco opóźniło śledztwo prokuratury. O okoliczności śmierci Stanisława Soyki pytany był m.in. manager gwiazdy, prokuratura nie wyklucza wezwania także innych świadków. Na wniosek organów ścigania, w poniedziałek 25 sierpnia 2025 roku przeprowadzono także sekcję zwłok artysty. Na razie nieznane są ostateczne wnioski prokuratora.

Niezapomniany Staszek Soyka

Polska publiczność nigdy nie zapomni wieczoru w Sopocie, podczas którego na zawsze odszedł legendarny Staszek Sojka. Pozostały po nim liczne albumy i nagrania koncertowe. Soyka wystąpił w wielkich duetach, solo, skomponował też muzykę do wybranych sonetów Shakespeare’a. Był muzykiem wszechstronnym i - jak podkreślają wszyscy, którzy go znali - bardzo ciepłym, serdeczny człowiekiem. Sojka doczekał się czterech synów.  

